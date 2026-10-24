Як українцям оформити субсидію онлайн

Українці можуть оформити субсидію онлайн: як це зробити, Фото: magnific

Українці можуть подати документи для призначення житлової субсидії дистанційно — через електронні сервіси ПФУ або Портал «Дія».

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповідають , як це зробити.

Як оформити субсидію онлайн

Якщо людина похилого віку не може самостійно користуватися цифровими сервісами, близькі можуть допомогти заповнити необхідні відомості, підготувати документи та розібратися з послідовністю дій.

Водночас оформлення має відбуватися від імені самого заявника. Для авторизації та підписання документів потрібен його електронний підпис — кваліфікований електронний підпис (КЕП) або «Дія.Підпис».

Щоб оформити допомогу онлайн, потрібно:

Підготувати КЕП або «Дія.Підпис». Авторизуватися на порталі ПФУ або Порталі «Дія». Заповнити заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи й витрати. Перевірити внесені дані та за потреби додати скановані копії документів. Підписати документи електронним підписом і надіслати їх на розгляд.

Після ухвалення рішення Пенсійний фонд повідомляє про призначення субсидії або відмову протягом трьох календарних днів.

Інформація може надійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ, через «Дію», SMS, електронну пошту або звичайним поштовим відправленням.

Перевірити стан опрацювання заяви можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ у розділі «Мої звернення».

До цього Finance.ua зазначав , що найчастіше виплату субсидій в Україні припиняють через порушення умов їхнього надання, зміни майнового стану отримувачів або ж через заборгованість.

В Пенсійному фонді називають п’ять найпоширеніших причин для скасування допомоги: