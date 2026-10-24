0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як українцям оформити субсидію онлайн

Особисті фінанси
26
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Українці можуть оформити субсидію онлайн: як це зробити
Українці можуть оформити субсидію онлайн: як це зробити, Фото: magnific
Українці можуть подати документи для призначення житлової субсидії дистанційно — через електронні сервіси ПФУ або Портал «Дія».
Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповідають, як це зробити.

Як оформити субсидію онлайн

Дистанійно подати документи на призначення субсидії можна через вебпортал електронних послуг ПФУ або його мобільний застосунок. Інший варіант — скористатися порталом «Дія».
Якщо людина похилого віку не може самостійно користуватися цифровими сервісами, близькі можуть допомогти заповнити необхідні відомості, підготувати документи та розібратися з послідовністю дій.
Водночас оформлення має відбуватися від імені самого заявника. Для авторизації та підписання документів потрібен його електронний підпис — кваліфікований електронний підпис (КЕП) або «Дія.Підпис».
Щоб оформити допомогу онлайн, потрібно:
  1. Підготувати КЕП або «Дія.Підпис».
  2. Авторизуватися на порталі ПФУ або Порталі «Дія».
  3. Заповнити заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи й витрати.
  4. Перевірити внесені дані та за потреби додати скановані копії документів.
  5. Підписати документи електронним підписом і надіслати їх на розгляд.
Після ухвалення рішення Пенсійний фонд повідомляє про призначення субсидії або відмову протягом трьох календарних днів.
Інформація може надійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ, через «Дію», SMS, електронну пошту або звичайним поштовим відправленням.
Перевірити стан опрацювання заяви можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ у розділі «Мої звернення».
До цього Finance.ua зазначав, що найчастіше виплату субсидій в Україні припиняють через порушення умов їхнього надання, зміни майнового стану отримувачів або ж через заборгованість.
В Пенсійному фонді називають п’ять найпоширеніших причин для скасування допомоги:
  1. Зміна місця проживання отримувача.
  2. Придбання майна (квартири, будинку, авто, земельної ділянки) чи валюти на понад 50 тис. грн.
  3. Розміщення на депозиті в банку понад 100 тис. грн.
  4. Виявлення недостовірних відомостей про склад домогосподарства, членів їхніх сімей та їхній майновий стан;
  5. Смерть заявника.
За матеріалами:
Finance.ua
Субсидії
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems