Компенсація проїзду на роботу: чи потрібно сплачувати податки з виплат роботодавця

Роботодавець компенсує витрати на дорогу до роботи: чи потрібно сплачувати податки, Фото: magnific

Якщо роботодавець відшкодовує працівнику витрати на дорогу з дому до роботи та назад, такі виплати оподатковуються. Компенсація від роботодавця вважається додатковим благом і з цих коштів утримують податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Чому компенсація оподатковується

Звичайні поїздки з дому до місця роботи та назад не належать до виконання трудових обов’язків. Тому роботодавець не зобов’язаний оплачувати такі витрати, але може добровільно компенсувати їх повністю або частково.

У такому випадку сума компенсації є додатковим благом працівника та оподатковується. Це правило діє навіть тоді, коли працівник підтверджує витрати чеками або квитанціями.

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Наприклад, якщо працівник щодня їздить на роботу на таксі за власні кошти, а наприкінці місяця роботодавець повертає йому витрачену суму, така виплата вважається додатковим доходом.

Так само оподатковується компенсація звичайного проїзду громадським транспортом.

У 2026 році із суми грошової компенсації утримуються:

18% - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% - військовий збір.

Наприклад, якщо роботодавець нарахував працівнику 1000 грн компенсації за дорогу, із цієї суми утримають 180 грн ПДФО та 50 грн військового збору. У результаті працівник отримає 770 грн.

Хто сплачує податки

Розраховувати, утримувати та перераховувати податки до бюджету повинен роботодавець. Він виступає податковим агентом, тому працівнику не потрібно самостійно сплачувати ці суми.

Також подавати річну декларацію про майновий стан і доходи лише через отримання компенсації за проїзд не потрібно, якщо роботодавець утримав відповідні податки.