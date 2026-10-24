Не склали практичний іспит на права з першого разу: коли можна спробувати знову

Повторне складання практичного іспиту з керування: що варто знати кандидатам у водії, Фото: magnific

Сьогодні кандидати у водії можуть складати практичний іспит необмежену кількість разів протягом двох років після закінчення автошколи. Невдала спроба — це не привід засмучуватися, а можливість проаналізувати помилки, повторити складні маневри та підготуватися до наступного іспиту.

Про це повідомляють у Головному сервісному центрі МВС.

Скільки разів можна складати практичний іспит

Правило про «три спроби» більше не діє. Кандидат може складати практичний іспит необмежену кількість разів протягом двох років із дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки в автошколі.

Однак повторно скласти практичний іспит можна не раніше ніж через 10 календарних днів після невдалої спроби.

Відлік починається з наступного дня після іспиту, тому наступна спроба можлива з 11-го дня.

Записатися на повторний іспит рекомендують уже наступного дня після невдалої спроби.

Фахівці нагадують, термін дії успішно складеного теоретичного іспиту — 1 рік.

Як підготуватися до повторної спроби:

Проаналізуйте маршрут. Схеми маршрутів для практичних іспитів оприлюднені на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Схеми маршрутів для практичних іспитів оприлюднені на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС. Зверніть увагу на старт та фініш. Поки очікуєте на виклик на екзамен, можна оглянути місце початку та закінчення маршруту. Приділить увагу наявній дорожній розмітці та знакам.

Поки очікуєте на виклик на екзамен, можна оглянути місце початку та закінчення маршруту. Приділить увагу наявній дорожній розмітці та знакам. Працюйте над помилками. Якщо під час попередньої спроби виникли труднощі з паркуванням, перемиканням передач або дотриманням правил дорожнього руху, варто додатково відпрацювати ці навички з інструктором.