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Хто може повернути частину витрат за оренду житла через податкову знижку

Особисті фінанси
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Хто може включити витрати по оренді житла до податкової знижки
Хто може включити витрати по оренді житла до податкової знижки, Фото: magnific
Внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть включити витрати на оренду житла до податкової знижки. Для цього потрібно мати офіційний договір оренди та підтвердження оплати.
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Київській області.

Хто має право на податкову знижку за оренду

Скористатися податковою знижкою можуть внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.
До розрахунку можна включити фактично сплачену протягом 2025 року орендну плату за квартиру або будинок, якщо договір оренди укладено відповідно до вимог законодавства.
Водночас для отримання знижки потрібно відповідати певним умовам:
  • платник податків та члени його сім’ї першого ступеня споріднення не повинні мати у власності придатного для проживання житла за межами тимчасово окупованої території України;
  • вони не мають отримувати передбачені законодавством бюджетні виплати для покриття витрат на проживання.
Сума витрат на оренду, яку можна включити до податкової знижки, обмежена. За календарний рік вона не може перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Щоб скористатися правом на знижку за витратами 2025 року, необхідно подати річну декларацію про майновий стан і доходи та додати документи, які підтверджують право на податкову знижку й фактичну сплату оренди.
Зробити це можна до 31 грудня 2026 року включно.
Раніше Finance.ua писав, якщо роботодавець винаймає квартиру для працівника чи компенсує витрати на житло, це може вважатися додатковим благом та підлягати оподаткуванню.
За матеріалами:
Finance.ua
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