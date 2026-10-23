Скільки грошей потрібно мати з собою для в’їзду у Німеччину

Для в’їзду у Німеччину не встановлено нормативної добової суми. Скоріше навпаки у кожному окремому випадку необхідна особлива перевірка з боку службовців прикордонної поліції під час контролю в’їзду на кордоні.

Про це йдеться в дописі посольства Німеччини.

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При цьому враховуються особисті обставини, такі як тип та мета подорожі, тривалість перебування, наявність місця для проживання у друзів чи членів родини або оплаченого готелю чи іншого житла як частини туристичного перебування, а також кошти на харчування.

Якщо іноземний громадянин не може документально підтвердити ці обставини або хоча б надати правдиву інформацію щодо свого перебування, то у нього мають бути наявні грошові кошти у розмірі 45 євро на добу на 1 особу.

У його розпорядженні є можливості підтвердження фінансування мандрівника, передбачені Візовим кодексом Європейської спільноти. Забезпечення фінансування подорожі можна підтвердити у вигляді готівкових коштів, дебетових або кредитних банківських карток , що мають міжнародне визнання, чеків, гарантійних депозитів від особи, що запрошує, або третьої особи у німецькому Відомстві в справах іноземних громадян у запланованому місці перебування, заява-зобов'язання, оформлена у німецькому Відомстві в справах іноземних громадян тощо.

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Як перевіряють картки

Дійсність кредитної картки може перевірятися прикордонними службами шляхом контактування з фінансовою установою, що її видала, або іншими доступними їм методами.

Верифікація заяви — зобов’язання та інших запрошень може здійснюватися шляхом контактування з особою, що запрошує, або перевірки її фінансової спроможності через національні контактні установи тієї країни, де вона проживає.

Гарантія про повернення

Окрім того, має бути гарантія того, що повернення в країну проживання або транзит іноземного громадянина є можливими. Підтвердженням цього можуть бути проїзні квитки, виписані на ім’я та прізвище мандрівника, які не можна передати в користування третій особі, або авіаквиток.

Квиток має містити інформацію про дати подорожі та відповідний транспортний засіб. Під час подорожей в інші шенгенські країни контроль з боку службовців прикордонної поліції під час в’їзду у відповідну країну відбувається за такими ж критеріями.

Раніше йшлося, що Німеччина посилює контроль за соцвиплатами.

Там посилять контроль за соціальними виплатами та боротимуться з організованими схемами їх незаконного отримання. 23 вересня уряд країни затвердив 10-кроковий план, який передбачає, зокрема, кращий обмін інформацією між державними органами, посилення відповідальності роботодавців та переслідування організаторів шахрайських схем.

Одним із ключових напрямів плану стане посилення взаємодії між державними установами. Соціальні, митні, реєстраційні та інші органи мають ефективніше обмінюватися інформацією, щоб виявляти можливі зловживання.

Окрему увагу приділять роботодавцям. Відповідальність планують посилити у випадках неправдивого або фіктивного працевлаштування, якщо через такі дії незаконно отримували соціальні виплати.

1 липня в Німеччині Також з1 липня в Німеччині набули чинності нові правила надання соціальної підтримки для безробітних. Вони стосуються як громадян країни, так і українських біженців, які отримують відповідні виплати.