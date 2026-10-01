Німеччина посилює контроль за соцвиплатами

У Німеччині посилять контроль за соціальними виплатами та боротимуться з організованими схемами їх незаконного отримання. 23 вересня уряд країни затвердив 10-кроковий план, який передбачає, зокрема, кращий обмін інформацією між державними органами, посилення відповідальності роботодавців та переслідування організаторів шахрайських схем.

Водночас ухвалення документа не означає автоматичного припинення соціальних виплат для іноземців. Заплановані заходи спрямовані насамперед на організовані зловживання, фіктивну зайнятість та експлуатацію працівників.

Як Німеччина посилить контроль за соцвиплатами

Одним із ключових напрямів плану стане посилення взаємодії між державними установами. Соціальні, митні, реєстраційні та інші органи мають ефективніше обмінюватися інформацією, щоб виявляти можливі зловживання.

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Окрему увагу приділять роботодавцям. Відповідальність планують посилити у випадках неправдивого або фіктивного працевлаштування, якщо через такі дії незаконно отримували соціальні виплати.

Також уряд хоче боротися зі схемами, пов’язаними з так званими Schrottimmobilien — занедбаними об’єктами нерухомості, які можуть використовуватися для експлуатації людей та незаконного отримання соціальної допомоги. Муніципалітетам планують надати більше можливостей для протидії таким випадкам.

Кого можуть позбавити Grundsicherung

Окремий пункт стосується людей, яких розшукують за чинним ордером на арешт. Уряд планує врегулювати питання так, щоб у майбутньому такі особи не отримували Grundsicherung.

Крім того, передбачене посилення переслідування організаторів систематичного шахрайства із соціальними виплатами та експлуатації працівників.

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Що це означає для іноземців

Німецький уряд наголошує, що іноземні працівники залишаються важливою частиною ринку праці країни. Водночас документ передбачає протидію організованим схемам, фіктивній зайнятості та експлуатації працівників.

Окрему увагу приділено випадкам, пов’язаним із міграцією з інших країн ЄС. Німеччина також планує домагатися змін на рівні Євросоюзу, зокрема перегляду окремих правил щодо свободи пересування, щоб зменшити можливості для зловживань.