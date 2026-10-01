У Польщі зафіксували рекордну інфляцію через паливну кризу

Інфляція в Польщі у вересні прискорилася до найвищого рівня з середини 2025 року на тлі різкого зростання цін на пальне.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інфляція в Польщі зросла до 4%

Так, у вересні споживчі ціни в країні зросли, попередньо, на 4% порівняно з минулим роком. У серпні цей показник становив 3,4%.

Польща є імпортером енергоносіїв, тож інфляція в країні прискорюється через черговий виток ескалації між США та Іраном. Останнє вже призвело до зростання ціни на нафту цього місяця приблизно на 12 доларів за барель.

Уряд Дональда Туска вже скасував обмеження цін на паливо. Водночас його спроби ввести податок на надприбутки в енергетичній галузі та використати отримані кошти для надання певної допомоги водіям були зірвані президентом Каролем Навроцьким, пов’язаним з опозицією.

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Загальна інфляція в Польщі перевищує діапазон толерантності центрального банку (2,5% плюс-мінус один процентний пункт). Це посилює тиск на місцевий Нацбанк щодо жорсткості монетарної політики і підкріплює аргументи на користь підвищення облікової ставки.

«За відсутності обмеження цін на пальне або зниження цін на енергоносії загальна та базова інфляція мають продовжувати прискорюватися в найближчі місяці й залишатися поза цільовим діапазоном протягом кількох кварталів», — попереджають аналітики лондонської JB Drax Honore.

Що буде зі ставками

Голова центробанку Адам Глапінський прогнозує, що процентні ставки залишаться незмінними на рівні 3,75% цього року і, можливо, аж до середини наступного року.