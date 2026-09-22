Польща стала найбільшим покупцем золота серед центробанків Сьогодні 21:26 — Банківські метали Найбільші офіційні запаси золота у світі має США

Центральні банки продовжують активно поповнювати золоті резерви у 2026 році, хоча їхня політика стала більш різноспрямованою. Найбільше золота цього року придбала Польща — близько 90 тонн.

Які країни найбільше купували золото

За даними дослідження BestBrokers на основі даних World Gold Council, Польща додала до резервів 20,2 тонни золота в січні, 11,2 тонни в лютому, 14 тонн у березні, 18,2 тонни у квітні та 18,6 тонни у травні.

Ще 26,4 тонни було придбано влітку. З 2023 року запаси золота Польщі зросли більш ніж на 400 тонн, а країна увійшла до десятки найбільших власників золота серед держав.

Другим за обсягом покупцем у 2026 році став Китай, який збільшив золоті резерви на 60 тонн. Узбекистан придбав 40,4 тонни, Казахстан — 28,7 тонни, Чехія — 12,5 тонни. Сінгапур і Чилі збільшили запаси на 10 тонн і 9,5 тонни відповідно.

Центральні банки продовжують активно поповнювати золоті резерви

Деякі центробанки скорочують запаси

Водночас окремі центробанки скорочували золоті резерви. Найбільшим продавцем стала Туреччина, яка зменшила офіційні запаси на 84,5 тонни. росія посіла друге місце за обсягом продажів, скоротивши резерви на 49,8 тонни з початку року.

Загалом у першому кварталі центробанки додали до резервів близько 244 тонн золота. У другому кварталі попит прискорився: центробанки та інші офіційні установи придбали 289 тонн, що більш ніж у п’ять разів перевищило переглянутий показник першого кварталу. За перше півріччя попит становив близько 345 тонн.

За даними World Gold Council, 89% центробанків, опитаних у 2026 році, очікують зростання світових офіційних золотих резервів протягом наступних 12 місяців, а рекордні 45% прогнозують збільшення власних запасів.

У 2026 році центробанки купують золото більш вибірково

Автори дослідження зазначають, що у 2026 році центробанки купують золото більш вибірково. Воно залишається інструментом диверсифікації резервів і захисту від геополітичних та економічних ризиків, але водночас окремі країни використовують його для управління ліквідністю.

Хто має найбільші запаси золота

Найбільші офіційні запаси золота у світі має США — 8133,46 тонни, або 81,4% його валютних резервів. Далі йдуть Німеччина (3349,48 тонни), Італія (2451,83 тонни), Франція (2436,97 тонни) та Китай (2366,33 тонни).