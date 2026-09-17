Ціни на золото продовжили знижуватися Сьогодні 18:22 — Банківські метали

Золото продовжило дешевшати після того, як Федеральна резервна система США вперше за 3 роки підвищила процентну ставку та дала сигнал про можливе подальше посилення монетарної політики.

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Золото торгується поблизу 4270 доларів за унцію після падіння приблизно на 2% за попередні 3 сесії, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Федеральний комітет з відкритого ринку одноголосно підвищив цільовий діапазон ставки на 0,25 процентного пункту — до 3,75−4%. Нові прогнози ФРС передбачають ставку на рівні 4,1% наприкінці 2026 року, що вказує на можливість ще одного підвищення до кінця року.

Ринки сприйняли рішення ФРС як «яструбиний» сигнал. Долар після оголошення рішення зміцнився, тоді як високі процентні ставки створюють додатковий тиск на золото, оскільки дорогоцінний метал не приносить процентного доходу.

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У ФРС пояснили рішення тим, що інфляція у США залишається підвищеною. Регулятор заявив, що підвищення ставки має сприяти швидшому поверненню інфляції до цільового рівня у 2%.