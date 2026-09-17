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Ціни на золото продовжили знижуватися

Банківські метали
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Золото продовжило дешевшати після того, як Федеральна резервна система США вперше за 3 роки підвищила процентну ставку та дала сигнал про можливе подальше посилення монетарної політики.
Золото торгується поблизу 4270 доларів за унцію після падіння приблизно на 2% за попередні 3 сесії, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Федеральний комітет з відкритого ринку одноголосно підвищив цільовий діапазон ставки на 0,25 процентного пункту — до 3,75−4%. Нові прогнози ФРС передбачають ставку на рівні 4,1% наприкінці 2026 року, що вказує на можливість ще одного підвищення до кінця року.
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Ринки сприйняли рішення ФРС як «яструбиний» сигнал. Долар після оголошення рішення зміцнився, тоді як високі процентні ставки створюють додатковий тиск на золото, оскільки дорогоцінний метал не приносить процентного доходу.
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У ФРС пояснили рішення тим, що інфляція у США залишається підвищеною. Регулятор заявив, що підвищення ставки має сприяти швидшому поверненню інфляції до цільового рівня у 2%.
Вранці 17 вересня спотове золото торгувалося поблизу 4274 доларів за унцію. Срібло коштувало близько 63,28 долара, тоді як платина та паладій також демонстрували незначне зростання.
За матеріалами:
УНН
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