Китайці знайшли родовище різноманітних корисних копалин в океані Сьогодні 23:23 — Банківські метали Китайці знайшли родовище різноманітних корисних копалин в океані, Фото: ілюстративне

Науковці виявили надзвичайно перспективне родовище цілого набору різноманітних корисних копалин, серед яких є багаті поклади золота та срібла.

Про це пише South China Morning Post із посиланням на китайське державне телебачення CCTV.

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Про що йдеться

Дослідники кількох китайських наукових установ вирушили в море на судні Xiang Yang Hong 10 — одному з перших великих океанографічних кораблів, спроєктованих і побудованих у Китаї. Загалом експедиція тривала 18 днів і включала сім занурень на значну глибину.

Втім, відкриттю передували понад десяток попередніх досліджень. Як розповідає автор публікації, під час цих робіт науковці виявили десятки високотемпературних гідротермальних джерел на глибинах від 700 до 1500 метрів. Температура рідини, що виходить із морського дна, перевищувала 315 градусів за Цельсієм.

Подальші дослідження дозволили команді виявити в западині західної частини Тихого океану «нову і дуже велику» ділянку, перспективну для видобутку корисних копалин. Вона розташована в межах виключної економічної зони Китаю, хоча точні координати родовища не розголошуються.

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Родовище складається з трьох масивних конусоподібних сульфідних утворень. Попередній лабораторний аналіз показав, що руда переважно містить економічно важливі мінерали — халькопірит, пірит і сфалерит.

Золото, срібло

Особливу увагу вчених привернула концентрація дорогоцінних металів. Вміст золота в окремих зразках сягає 15,4 грама на тонну руди, а срібла — 1,27 кілограма на тонну.

Середні показники золота та срібла, за повідомленням китайських державних ЗМІ, також виявилися значно вищими, ніж у родовищах на суходолі.

«Велика ділянка морського дна має надзвичайно високу цінність для освоєння», — заявив заступник декана Інституту океанічної інженерії Університету Цінхуа Сун Шицзі, один із керівників проєкту.

Пояснення фахівнців

Такі поклади формуються внаслідок роботи гідротермальних джерел. Надзвичайно гаряча вода, насичена металами, виходить із тріщин на дні океану й різко охолоджується при контакті з майже крижаною морською водою. У результаті метали вступають у реакцію за сполуками сірки та осідають у вигляді твердих сульфідних мінералів.

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Відкриття має значення не лише для потенційного видобутку ресурсів. За словами Сун Шицзі, у районі активного гідротермального поля існують унікальні біологічні спільноти, пристосовані до життя в екстремальних умовах. На думку дослідників, їх вивчення може допомогти краще зрозуміти, як живі організми виживають у середовищах із надзвичайними температурами та тиском.