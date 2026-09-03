Золото зростає: слабший долар та нижча дохідність послаблюють тиск на підвищення ставки ФРС Сьогодні 16:12 — Банківські метали

Золото зростає: слабший долар та нижча дохідність послаблюють тиск на підвищення ставки ФРС

Золото у четвер, 3 вересня, знову подорожчало, повернувшись вище позначки $4400 за тройську унцію. Спотова ціна металу зросла на 0,9% — до $4429,23.

Грудневі ф’ючерси додали 1,4% — до $4474,75.

Про це пише Investing.com.

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Ринок відновлюється після падіння на початку тижня. Основні причини нинішнього руху — слабший долар США та зниження дохідності американських держоблігацій.

Індекс долара в четвер знизився на 0,2%, до 99,39.

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Для золота це позитивний фактор. Метал котирується в доларах, тому послаблення американської валюти здешевлює його для іноземних покупців.

Падіння дохідності облігацій також грає на користь золоту. Метал не приносить процентного доходу, тому його привабливість зростає, коли альтернативна дохідність облігацій знижується.

Читайте також Що буде із цінами на золото — JPMorgan знизив прогноз

Раніше інвестиційний банк JPMorgan знизив прогноз щодо зростання цін на золото.

Аналітики пояснюють це тим, що попит з боку ключових покупців виявиться слабшим, ніж очікувалося раніше.

Тепер банк прогнозує, що у третьому кварталі цього року золото коштуватиме близько 4 300 доларів за унцію, а в четвертому — близько 4 500 доларів.

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