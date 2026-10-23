Відкладати гроші складніше, коли не зрозуміло, заради чого це робиться. Навіть якщо спочатку вдається заощадити певну суму, спонтанна покупка може швидко звести всі зусилля нанівець. Визначена фінансова ціль допомагає зосередитися на бажаному результаті та спланувати накопичення.

Про це розповіли фахівці Фінкульту

Як визначити фінансову ціль

Щоб заощадження не залишалися просто наміром, варто визначити, на що саме потрібні гроші, скільки вони коштують і скільки часу знадобиться для накопичення. Для цього можна скористатися простим планом із чотирьох кроків.

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1. Визначте, на що хочете накопичити

Це може бути смартфон, ноутбук для навчання, подорож, курси, подарунок близькій людині або фінансовий резерв на непередбачувані витрати. Подумайте, що саме ви хочете отримати завдяки заощадженням.

2. Порахуйте необхідну суму

Наприклад, якщо ви плануєте придбати навушники за 3 тис. грн, ця сума і буде вашою фінансовою ціллю. Якщо вона здається завеликою, її можна розділити на частини.

3. Встановіть термін накопичення

Припустимо, на навушники за 3 тис. грн ви хочете заощадити за шість місяців. Для цього потрібно відкладати по 500 грн щомісяця або приблизно 125 грн щотижня. Водночас важливо враховувати власні доходи й обов’язкові витрати, щоб обрана сума була посильною.

4. Запишіть план і почніть діяти

Занотуйте свою ціль, її вартість, термін накопичення та суму регулярних заощаджень. Якщо є можливість, зробіть перший внесок уже сьогодні — навіть 50 або 100 грн.

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Як знайти гроші на заощадження

Почати накопичувати можна і без збільшення доходів. Для цього варто переглянути щоденні витрати та пошукати можливості заощадити.

Зокрема, можна відмовитися від непотрібних дрібних покупок, уникати імпульсивних витрат завдяки паузі перед придбанням товару або скасувати підписки, якими ви майже не користуєтеся.

Зекономлені гроші можна спрямувати на визначену фінансову ціль. Так навіть невеликі зміни у щоденних звичках допоможуть поступово наближатися до бажаного результату.