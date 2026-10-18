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Як правильно заощаджувати під час війни

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Чому важливо заощаджувати під час війни та як це робити правильно
Чому важливо заощаджувати під час війни та як це робити правильно, Фото: magnific
Під час війни заощадження — це важливий ресурс, який допомогає підготуватися до непередбачуваних витрат, втрати роботи або вимушеного переїзду. Щоб поступово створити фінансовий резерв, дотримуйтеся правила: «Спочатку заплати собі».
Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Як заощаджувати під час війни

1. Відкладайте стільки, скільки можете

Не обовʼязково починати одразу із великих сум. Навіть 50−100 грн, які ви регулярно відкладаєте, допоможуть сформувати звичку заощаджувати.
Загалом фахівці радять відкладати 10% із щомісячного доходу. Наприклад, якщо ви отримуєте 10 тис. грн на місяць, спрямуйте на заощадження 1 тис. грн. Якщо така сума наразі завелика, почніть із меншої.

2. Створіть фінансову «подушку безпеки»

Спершу поставте собі за мету накопичити суму, якої вистачить на один місяць основних витрат. Згодом прагніть до запасу на 1−3 місяці витрат.

3. Розділяйте потреби та бажання

Насамперед плануйте бюджет на продукти, житло, комунальні послуги, ліки, транспорт і зв’язок. Перед необов’язковою покупкою варто оцінити, чи справді вона потрібна зараз.

4. Готуйтеся до непередбачуваних ситуацій

Під час війни важливо подбати не лише про фінансовий резерв, а й про запас необхідних речей. Заздалегідь підготуйте ліки, питну воду, продукти тривалого зберігання та заряджені павербанки. Це допоможе впоратися з можливими відключеннями електроенергії чи перебоями зі зв’язком.

5. Не зберігайте всі заощадження в одному місці

Не варто покладатися лише на один спосіб зберігання коштів. За можливості частину заощаджень можна тримати на банківському рахунку, а невеликий резерв — у готівці. Важливо враховувати, наскільки швидко ви зможете скористатися грошима в разі надзвичайної ситуації.

6. Не економте на здоров’ї

Відкладати гроші важливо, але не менш важливо повноцінно харчуватися, вчасно звертатися по медичну допомогу та дбати про психологічний стан. Економія не повинна шкодити вам та вашій родині.
За матеріалами:
Finance.ua
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