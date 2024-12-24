Для українців відновили послугу зміни мобільного оператора зі збереженням номера — Finance.ua
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Для українців відновили послугу зміни мобільного оператора зі збереженням номера

Особисті фінанси
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Для українців відновили послугу зміни мобільного оператора зі збереженням номера
Для українців відновили послугу зміни мобільного оператора зі збереженням номера
З 23 грудня 2024 року послуга зі зміни оператора мобільного зв’язку зі збереженням номера відновлена.
Про це повідомляє Нацкомісія у сфері зв’язку.
Потужності розширено, а база даних відновила свою роботу і працює в штатному режимі.
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За даними Українського державного центру радіозв’язку (УДЦР), як адміністратора бази даних перенесених номерів, станом на 18:00 23 грудня 2024 року опрацьовано 25 450 заявок щодо перенесення номерів та перенесено 1849 номерів.
«Черги при виконанні технологічних процесів відсутні. Хто подав заявку та очікує на перенесення свого номеру, отримає результат найближчим часом», — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 16 грудня телеком-регулятор зафіксував 17 012 заявок на перенесення номера, що майже в чотири рази перевищило середньодобове навантаження на ЦБД за весь час функціонування системи.
20 грудня було призупинено роботу бази даних перенесених номерів з метою розширення потужностей системи. Причиною стало збільшення майже у 3,5 раза кількості заявок на перенесення номера і, як наслідок, виникнення черг на рівні технологічних процесів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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