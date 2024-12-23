Кібератака на держреєстри вплинула на відкриття банківських рахунків і видачу кредитів — Finance.ua

Кібератака на держреєстри вплинула на відкриття банківських рахунків і видачу кредитів Сьогодні 11:03 — Фінтех і Картки

Кібератака на держреєстри вплинула на відкриття банківських рахунків і видачу кредитів

Відсутність доступу до окремих державних реєстрів внаслідок російської кібератаки негативно впливає на здатність банків відкривати нові рахунки та видавати кредити.

Про це повідомив Національний банк України у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«На роботу Національного банку ця кібератака не вплинула. Усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Водночас недоступність окремих державних реєстрів певним чином впливає на роботу банків, зокрема на відкриття ними нових рахунків і видачу нових кредитів», — поінформував регулятор.

Нацбанк нагадав, що на початку широкомасштабного вторгнення держреєстри також були недоступні, у зв’язку з чим центробанк надавав банківській системі роз’яснення щодо порядку відкриття рахунків у таких умовах, керуючись якими банківська система працювала до середини червня 2022 року.

«Зараз готується аналогічний лист для банківської системи», — анонсував центробанк.

Довідка Finance.ua:

19 грудня Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри;

пізніше віцепрем’єр Ольга Стефанішина заявила, що рф здійснила кібератаку на державні реєстри, що перебувають у компетенції Мін’юсту, з метою порушення роботи критичної інфраструктури, їхню роботу тимчасово зупинено. Вона зазначила, що час першочергового відновлення орієнтовно становитиме до двох тижнів. За її словами, першочергово буде відновлено Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

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