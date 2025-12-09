WSJ: росія відстає в розвитку штучного інтелекту попри прагнення лідирувати у світі
Президент росії володимир путін часто наголошував, що рф має лідирувати у світі у галузі штучного інтелекту, однак насправді країна залишається осторонь, поки інші випереджають її.
Про це пише УНІАН з посиланням на The Wall Street Journal.
Поки США та Китай змагаються за домінування у галузі моделей та додатків штучного інтелекту, а країни Європи та Близького Сходу вкладають ресурси в побудову обчислювальної інфраструктури, війна в Україні зірвала великі амбіції рф.
«На російськомовній версії LM Arena, де користувачі оцінюють моделі ШІ, найефективніша російська модель посідає 25-те місце, поступаючись навіть старішим версіям ChatGPT і Gemini від Google. Згідно з Global AI Vibrancy Tool Стенфордського університету, який був опублікований у листопаді і вимірює силу екосистем ШІ країн, росія посідає 28-ме місце з 36 країн», — зазначили у матеріалі.
Західні санкції також перекрили росії доступ до критично важливого обладнання, такого як компʼютерні чіпи, а також паралізували її внутрішні виробничі можливості.
«російські компанії тепер залежать від посередників у третіх країнах, щоб забезпечити себе всім необхідним — від високотехнологічних чіпів до навіть простої підписки на ChatGPT. Москва також сильно покладається на Китай, що ще більше поглиблює те, що аналітики вже описують як економічне васальство щодо свого сусіда», — підкреслили у WSJ.
Крім того, після вторгнення рф в Україну з росії повтікали найкращі фахівці. російські компанії, які займаються штучним інтелектом, минулого року залучили близько 30 млн доларів венчурного фінансування, тоді як OpenAI минулого року зібрала понад 6 мільярдів доларів.
«росія на роки відстає у розробці власного штучного інтелекту», — зауважив колишній російський керівник у сфері технологій Юрій Подорожній.
У виданні розповіли, що після початку повномасштабної війни у 2022 році він втік з росії разом зі своєю дружиною.
«росія вже програла в конкуренції, і наздогнати її неможливо», — сказав Подорожній, який зараз живе в Лондоні і є головним директором зі штучного інтелекту у фінтех-стартапі.
Водночас керівник зі штучного інтелекту з росії погодився з такою оцінкою та наголосив, що економічна та геополітична ізоляція рф заважає компаніям отримати доступ до фінансування та можливість вийти за межі свого порівняно невеликого внутрішнього ринку.
