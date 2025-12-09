0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

WSJ: росія відстає в розвитку штучного інтелекту попри прагнення лідирувати у світі

Технології&Авто
18
Президент росії володимир путін часто наголошував, що рф має лідирувати у світі у галузі штучного інтелекту, однак насправді країна залишається осторонь, поки інші випереджають її.
Про це пише УНІАН з посиланням на The Wall Street Journal.
Поки США та Китай змагаються за домінування у галузі моделей та додатків штучного інтелекту, а країни Європи та Близького Сходу вкладають ресурси в побудову обчислювальної інфраструктури, війна в Україні зірвала великі амбіції рф.
«На російськомовній версії LM Arena, де користувачі оцінюють моделі ШІ, найефективніша російська модель посідає 25-те місце, поступаючись навіть старішим версіям ChatGPT і Gemini від Google. Згідно з Global AI Vibrancy Tool Стенфордського університету, який був опублікований у листопаді і вимірює силу екосистем ШІ країн, росія посідає 28-ме місце з 36 країн», — зазначили у матеріалі.
Читайте також
Західні санкції також перекрили росії доступ до критично важливого обладнання, такого як компʼютерні чіпи, а також паралізували її внутрішні виробничі можливості.
«російські компанії тепер залежать від посередників у третіх країнах, щоб забезпечити себе всім необхідним — від високотехнологічних чіпів до навіть простої підписки на ChatGPT. Москва також сильно покладається на Китай, що ще більше поглиблює те, що аналітики вже описують як економічне васальство щодо свого сусіда», — підкреслили у WSJ.
Крім того, після вторгнення рф в Україну з росії повтікали найкращі фахівці. російські компанії, які займаються штучним інтелектом, минулого року залучили близько 30 млн доларів венчурного фінансування, тоді як OpenAI минулого року зібрала понад 6 мільярдів доларів.
«росія на роки відстає у розробці власного штучного інтелекту», — зауважив колишній російський керівник у сфері технологій Юрій Подорожній.
Читайте також
У виданні розповіли, що після початку повномасштабної війни у 2022 році він втік з росії разом зі своєю дружиною.
«росія вже програла в конкуренції, і наздогнати її неможливо», — сказав Подорожній, який зараз живе в Лондоні і є головним директором зі штучного інтелекту у фінтех-стартапі.
Водночас керівник зі штучного інтелекту з росії погодився з такою оцінкою та наголосив, що економічна та геополітична ізоляція рф заважає компаніям отримати доступ до фінансування та можливість вийти за межі свого порівняно невеликого внутрішнього ринку.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems