У Харкові та Бородянці протестують 5G — Finance.ua

У Харкові та Бородянці протестують 5G

Уряд розширив перелік населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G. Після старту у Львові цієї осені технологію випробують у Харкові та Бородянці Київської області.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Локації обрали не випадково — вони зазнали значних руйнувань унаслідок обстрілів», — пояснили в міністерстві.
Так роботу мереж перевірять у складних умовах: із можливими перебоями електропостачання та частково зруйнованою інфраструктурою.
На основі випробувань фахівці зможуть оцінити, як 5G допоможе відбудові міст.
Оновлена постанова також створює умови для розвитку інших сучасних технологій:
  • Direct to Cell — для звʼязку навіть там, де немає покриття мобільної мережі, наприклад у горах чи інших віддалених локаціях. Запуск технології в Україні планують на осінь 2025 року, а перший тест Мінцифра спільно з Київстаром провели 12 серпня.
  • Wi-Fi 6E — ввіз і виробництво в Україні обладнання для стабільнішого сигналу в приміщеннях, перегляду відео у форматі 4K/8K без затримок і рішень для розумних будинків та офісів.
Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема 4G. Це поетапний процес: оператори вже оновлюють мережі, щоб перехід був непомітним для людей.
За матеріалами:
Finance.ua
