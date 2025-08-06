У Німеччині вважають розчаруванням мережу 5G — Finance.ua

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У Німеччині вважають розчаруванням мережу 5G

Технології&Авто
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У Німеччині вважають розчаруванням мережу 5G
У Німеччині вважають розчаруванням мережу 5G
Мобільні оператори країни викупили для впровадження мережі в 2019 році приблизно за 6,6 млрд євро частоти, які мали вивести Німеччину в нову еру мобільного зв’язку — еру спілкування в реальному часі.
Про це пише iTechua.
«Шість років по тому ексклюзивний аналіз Handelsblatt показує, що, хоча мобільний зв’язок 5G може бути швидше за попередні покоління 4G, обіцяний зв’язок у реальному часі навряд чи стане реальністю на практиці. 5G — величезне розчарування», — йдеться у матеріалі.
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Поточна оцінка стосується не лише технічних деталей. Технологічне майбутнє таких важливих галузей як автомобільна промисловість безпосередньо залежить від успіху розвитку мобільного зв’язку.
«Як і раніше, висока затримка в мобільних мережах особливо обмежує можливості додатків, що потребують зв’язку в режимі реального часу», — заявив керуючий директор Німецької асоціації автомобільної промисловості та інформаційних технологій Маркус Болліг.
За матеріалами:
iTechua
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