Стало відомо, в якому місті на комерційній основі запрацює 5G — Finance.ua

Стало відомо, в якому місті на комерційній основі запрацює 5G Сьогодні 08:33

В Україні тестують зв’язок 5G. Після тестування першим містом, де зв’язок 5G запустять комерційно, стане Львів.

Про це під час Весняного ділового форуму повідомив директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку комунікації «Київстар» Костянтин Вечір, передає «Твоє місто».

Зазначається, що «Київстар» буде одним з перших операторів, які здійснять запуск, і наразі проводить пілотні тестування, узгоджені з державою.

«Ми на порозі від 4G до 5G. Наразі ми вже протестували роботу мережі у Києві на своїй локації. Світ вже давно переступив цю сходинку, в Європі ця технологія давно працює, в Україні ж поки пілотуємо», — сказав Вечір.

За його словами, «Київстар» узгодив з Міністерством цифрової трансформації, що Львів буде першим містом, де зв’язок 5G запустять комерційно після тестування.

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