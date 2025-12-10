Honor оголосила про вихід першого у світі роботизованого смартфона (відео) Сьогодні 01:33 — Технології&Авто

Honor оголосила про вихід першого у світі роботизованого смартфона (відео)

Honor готується до нового технологічного прориву — компанія підтвердила, що перший у світі робот-смартфон Honor Robot Phone вийде у масове виробництво в першій половині 2026 року. Хоча точна дата запуску пристрою поки тримається в секреті, джерела вказують на можливий реліз у серпні.

Що відомо про Honor Robot Phone

Як повідомляє Huawei Central, новий пристрій від Honor вперше представили під час презентації серії Magic 8. Головна фішка смартфона — складна роботизована рука з камерою, яка може рухатися та повертатися у вихідне положення після зйомки. Такий підхід до дизайну істотно відрізняє новинку від звичних форм-факторів смартфонів.

За попередніми даними, Honor надасть більше деталей про ROBOT PHONE під час виставки MWC 2026, але перші витоки вже з’явилися у мережі.

Штучний інтелект і дизайн

Honor Robot Phone оснащений потужною AI-системою на базі великої моделі YOYO. Штучний інтелект смартфона здатен розпізнавати об’єкти та простір навколо, адаптуватися до поведінки користувача й навіть емоційно реагувати на його дії, що забезпечує інтуїтивну й персоналізовану взаємодію з пристроєм у реальному часі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.