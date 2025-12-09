Відпочинок водіїв та обов’язкові тахографи: про що новий законопроєкт Сьогодні 14:00 — Технології&Авто

Відпочинок водіїв та обов’язкові тахографи: про що новий законопроєкт

8 грудня у ВР зареєстрували законопроект № 14280 «Про внесення змін до Закону України „Про автомобільний транспорт“ щодо гармонізації вимог до режимів праці та відпочинку водіїв і використання тахографів зі стандартами Європейського Союзу».

Про що йдеться

Транспортні засоби, що здійснюють перевезення пасажирів або вантажів і мають загальну дозволену максимальну масу понад 3,5 тонни або призначені для перевезення більше ніж дев’яти осіб, включаючи водія, повинні будуть бути обладнані цифровими або розумними тахографами.

Дані тахографа стануть офіційною інформацією, що використовується для контролю режимів праці та відпочинку водіїв, розслідування дорожньо-транспортних пригод, а також для притягнення до відповідальності.

Експлуатація авто без справного тахографа буде заборонена.

Режим праці та відпочинку водіїв

Тут нормативно закріплені положення щодо максимальної тривалості щоденного та щотижневого керування, мінімальної тривалості перерв та відпочинку, обов’язками перевізника щодо організації праці водіїв, а також забороною проводити регулярний щотижневий відпочинок у кабіні.

Що нового

Максимальна тривалість щоденного періоду керування транспортним засобом одним водієм не може перевищувати 9 годин.

Не більше 2 разів протягом одного календарного тижня щоденний період керування може бути продовжений до 10 годин.

Загальна тривалість часу керування водієм протягом одного календарного тижня не може перевищувати 56 годин.

Загальна тривалість часу керування водієм протягом будь-яких двох послідовних календарних тижнів не може перевищувати 90 годин.

Під час керування транспортним засобом водій не повинен переривати запис часу керування та інших видів діяльності, що фіксуються контрольним пристроєм (тахографом), за винятком випадків, пов’язаних з безпекою дорожнього руху, усуненням загрози життю чи здоров’ю людей, ліквідацією наслідків дорожньо-транспортних пригод або технічних несправностей транспортного засобу.

Читайте також Які нові водійські послуги українці отримуватимуть в «Дії»

Що має робити водій

Водій після періоду безперервного керування транспортним засобом тривалістю не більше 4 годин 30 хвилин зобов’язаний зробити перерву загальною тривалістю не менше 45 хвилин, якщо він не розпочинає період щоденного або щотижневого відпочинку.

Перерва може бути поділена на дві частини, кожна з яких повинна становити безперервний період, причому перша частина має бути не меншою п’ятнадцяти хвилин, а друга — не меншою тридцяти хвилин.

Читайте також В ЄС оновили правила щодо водійських посвідчень

Водій зобов’язаний протягом кожного будь-якого двадцятичотиригодинного проміжку часу, що відлічується від закінчення попереднього щоденного або щотижневого періоду відпочинку, отримати щоденний період відпочинку.

Скорочений щоденний період відпочинку становить не менше 9 годин безперервно, але менше одинадцяти годин, і може застосовуватися не більше трьох разів між двома послідовними щотижневими періодами відпочинку.

Читайте також Що означають спеціальні відмітки на водійських посвідченнях

Не допускається проведення регулярного щотижневого періоду відпочинку водієм у кабіні транспортного засобу. Скорочений щотижневий період відпочинку може проводитися в кабіні транспортного засобу за умови наявності відповідних спальних місць та дотримання вимог щодо стоянки транспортного засобу у безпечному та призначеному для цього місці.

Нагадаємо, уряд України дав «зелене світло» на запуск нових цифрових послуг для водіїв у застосунку «Дія». Відтепер українці зможуть керувати своїми номерними знаками онлайн — без необхідності відвідувати Сервісні центри МВС.

Завдяки новій функції користувачі зможуть залишати свої номерні знаки після перереєстрації транспортного засобу чи заміни техпаспорта просто через «Дію». Згодом ці номери можна буде закріпити за новим автомобілем.

Інші нововведення:

можливість переглядати збережені номерні знаки,

змінювати спосіб їх зберігання,

продовжувати термін дії,

бронювати певні комбінації для майбутнього використання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.