Що означають спеціальні відмітки на водійських посвідченнях
На кожному водійському посвідченні містяться спеціальні позначки, які інформують про певні обмеження або умови керування транспортним засобом.
У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що вони означають.
На зворотному боці документа розміщена таблиця з категоріями транспортних засобів та додатковими відомостями про водія:
- Графа «9. Категорія» — усі категорії, на які можна отримати право керування (наприклад, А, В, С1).
- Графа «10. Категорія дійсна з» — дата отримання права керування конкретною категорією.
- Графа «11.Категорія дійсна до» — термін дії посвідчення водія за цією категорією.
Окремо фахівці відзначають Графу «12.Обмеження», у якій містяться спеціальні відмітки, що визначають умови або обмеження під час керування транспортним засобом.
Коди щодо корекції зору можуть зазначатися як у полі «12. Обмеження», так і в «Особливих відмітках» залежно від формату посвідчення.
Графа «14.Група крові/згода на донорство» — запис про групу крові/згоду на донорство (та резус‑фактора) вноситься на підставі пред’явлення медичної довідки. Ця інформація наразі не є обов’язковою та вказується лише за згодою особи.
Фахівці зазначають, якщо водійське посвідчення не відповідає сучасному зразку, його можна обміняти у будь-якому сервісному центрі МВС.
З собою необхідно взяти:
- наявне водійське;
- паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку (з витягом про місце проживання),
- реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- медична довідка не обовʼязкова для обміну. Проте, якщо ви хочете, щоб у документі була зазначена група крові, слід взяти з собою актуальну довідку, де вказана ця інформація.
До цього Finance.ua зазначав, що при отриманні першого посвідчення водія, яке видається на 2 роки, можна помітити в 12 графі документа загадкову відмітку 64.70. Цифри мають чітке значення. Зокрема, 64 — це код, який означає обмеження максимальної швидкості руху для водія, а 70 вказує на саму межу — не більше 70 км/год.
