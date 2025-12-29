Suzuki оновила легендарні вантажівки (фото) Сьогодні 01:52 — Технології&Авто

Suzuki оновила легендарні вантажівки (фото)

Оновлена лінійка малих вантажівок Suzuki Carry та Super Carry нарешті представлена в Японії після майже дванадцяти років без значних змін.

Нові моделі зберігають компактні розміри кей-класу, але отримали ряд візуальних і практичних оновлень, які роблять їх сучаснішими та комфортнішими для роботи на переповненому японському ринку.

Зовнішній вигляд змінився в першу чергу спереду: нові фари з темними кластерами та стандартним світлодіодним освітленням поєднуються з тоншою решіткою радіатора та трохи більшим бампером, надаючи вантажівкам більш різкий і сучасний вигляд.

Super Carry отримав трохи піднятий дах і подовжену кабіну з глянцевою чорної вставкою між фарами, а спеціальна серія Super Carry X Limited виділяється графікою на кузові, чорними вставками та стилізованими сталевими колесами.

Інтер’єр також зазнав модернізації: цифрова панель приладів, нові підстаканники, трансформоване пасажирське сидіння та лоток для зберігання над лобовим склом підвищують практичність. Хоча центральна консоль залишилася без власної інформаційно-розважальної системи, вона може вмістити 8-дюймовий сенсорний екран за бажанням власника.

Моделі отримали сучасні системи безпеки: подвійний датчик гальмівного забезпечення II AEB, попередження про виїзд зі смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, сигнал аварійної зупинки та передні й задні датчики паркування.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.