Suzuki оновила легендарні вантажівки (фото)

Оновлена лінійка малих вантажівок Suzuki Carry та Super Carry нарешті представлена в Японії після майже дванадцяти років без значних змін.
Нові моделі зберігають компактні розміри кей-класу, але отримали ряд візуальних і практичних оновлень, які роблять їх сучаснішими та комфортнішими для роботи на переповненому японському ринку.
Зовнішній вигляд змінився в першу чергу спереду: нові фари з темними кластерами та стандартним світлодіодним освітленням поєднуються з тоншою решіткою радіатора та трохи більшим бампером, надаючи вантажівкам більш різкий і сучасний вигляд.
Super Carry отримав трохи піднятий дах і подовжену кабіну з глянцевою чорної вставкою між фарами, а спеціальна серія Super Carry X Limited виділяється графікою на кузові, чорними вставками та стилізованими сталевими колесами.
Інтер’єр також зазнав модернізації: цифрова панель приладів, нові підстаканники, трансформоване пасажирське сидіння та лоток для зберігання над лобовим склом підвищують практичність. Хоча центральна консоль залишилася без власної інформаційно-розважальної системи, вона може вмістити 8-дюймовий сенсорний екран за бажанням власника.
Моделі отримали сучасні системи безпеки: подвійний датчик гальмівного забезпечення II AEB, попередження про виїзд зі смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, сигнал аварійної зупинки та передні й задні датчики паркування.
