Сезонні особливості пального: що таке зимовий бензин

Бензин не має окремого маркування «зимовий» чи «літній», але він істотно відрізняється за показником леткості, який визначається тиском насиченої пари.

Саме цей параметр впливає на стабільність роботи двигуна за різних температур.

Зимові марки бензину мають підвищену леткість, що дозволяє пальному активніше випаровуватися та полегшує займання паливно-повітряної суміші під час морозів. Це особливо важливо для холодного запуску двигуна, коли мотор і паливна система сильно охолоджені.

Використання літнього бензину взимку може ускладнити запуск автомобіля через недостатнє утворення пари. Водночас експлуатація зимового пального в теплу пору року підвищує ризик утворення парових пробок у паливній системі та призводить до зайвих випарів, що негативно впливають на екологію.

На відміну від дизпалива, українські стандарти не зобов’язують АЗС вказувати сезонність бензину на колонках. Відповідно до ДСТУ 7687:2015, перевірити це можна у паспорті якості пального. Для літнього бензину тиск насиченої пари має становити від 45 до 80 кПа, для зимового — від 60 до 100 кПа.

Імпортне пальне, яке відповідає стандарту EN 228:2012, маркується літерами: класи A, B і C призначені для літа, D, E і F — для зими, а C1 та D1 використовуються в міжсезоння. При цьому фахівці наголошують, що леткість і тиск насиченої пари не пов’язані з октановим числом, а отже, легкість запуску двигуна взимку залежить саме від сезонної відповідності пального.

