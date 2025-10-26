Що означає позначка 64.70 у посвідченні водія: пояснення МВС
При отриманні першого посвідчення водія, яке видається на 2 роки, можна помітити в 12 графі документа загадкову відмітку 64.70.
У Головному сервісному центрі МВС пояснюють, що означає ця позначка.
Що означає відмітка 64.70
Фахівці зазначають, цифри мають чітке значення. Зокрема, 64 — це код, який означає обмеження максимальної швидкості руху для водія, а 70 вказує на саму межу — не більше 70 км/год.
Тобто відмітка 64.70 вказує на те, що водій має стаж менше двох років і повинен дотримуватися обмеження швидкості до 70 км/год.
Навіщо потрібна ця позначка
Позначка допомагає підвищити безпеку на дорогах, дає змогу правоохоронцям швидко визначити стаж водія та є частиною гармонізації українських посвідчень з європейськими стандартами.
Код 64.70 вноситься автоматично під час видачі першого посвідчення водія.
Після того, як водій матиме два роки стажу, документ можна обміняти у сервісному центрі МВС. Нове посвідчення вже не міститиме цієї позначки, а швидкісне обмеження знімається.
Раніше Finance.ua писав, що нещодавно в Україні почали видавати посвідчення з позначкою «78». Це означає, що іспит водій складав на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Це дозволяє керувати лише такими машинами.
Якщо поліція зупинить водія за кермом автомобіля з «механікою», це вважатиметься їздою без прав і тягне за собою штраф у 3400 гривень.
