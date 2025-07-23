Експерт назвав кращі авто для початківців вартістю до $10 тис. — Finance.ua

Експерт назвав кращі авто для початківців вартістю до $10 тис.
Зазвичай найкращими автівками для початківців є компактні міські хетчбеки з пробігом вартістю $9500. Такої точки зору дотримується британський продавець вживаних машин Раян Бірч.
Про це він заявив виданню Express.
На його думку, кращий автомобіль для водіїв-початківців — мініатюрний SEAT Mii. Він має чудову керованість та здатен приносити задоволення від їзди. До того ж, SEAT Mii доволі просторий для своїх розмірів і має 251-літровий багажник.
Дешевша версія SE має кондиціонер, литі диски, електросклопідіймачі та обшите шкірою кермо. Також можна знайти авто з радіо, навігацією та Bluettoth.
Крім того, вартий уваги Renault Twingo третього покоління — у нього якісний салон, просторий задній ряд та малий діаметр розвороту.
Раян Бірч також відзначив Citroen C1 за невисоку ціну, оригінальний салон з яскравими деталями та легкість у керуванні. Хоча якість оздоблення все ж не така, як в SEAT Mii.
Ще одне авто для початківців, на яке варто звернути увагу, — Renault Clio третьої генерації. Хетчбек просторий, має гарну оглядовість та чималий багажник із великим отвором для завантаження. До того ж, у нього комфортабельна підвіска, а 1,2-літровий двигун економічний і непогано почувається на трасі.
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