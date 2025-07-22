Рейтинг найбільш безпечних автомобілів у 2025 році за краш-тестами — Finance.ua

Рейтинг найбільш безпечних автомобілів у 2025 році за краш-тестами Сьогодні 05:41 — Технології&Авто

Рейтинг найбільш безпечних автомобілів у 2025 році за краш-тестами

У 2025 році компанія Euro NCAP провела суворі краш-тести та тести безпеки 20 нових автомобілів, з яких 14 отримали найвищу можливу оцінку п’ять зірок, повідомляє WhatCar . Проте з двох десятків протестованих моделей лише дві отримали достатньо високі бали, щоб потрапити до десятки найкращих.

Лідер — оновлена Tesla Model 3. Вона отримала 359 балів із 400. Це — найвищий результат у цьогорічних тестах.

Модель пройшла перевірку за новими, жорсткішими правилами. Її система автоматичного гальмування добре впоралася з усіма сценаріями, зокрема виявленням пішоходів і велосипедистів. Є функція попередження, якщо дитина залишилась у салоні. Передній капот піднімається в разі наїзду на людину — це зменшує силу удару.

На другому місці — новий Mercedes E-Class. Його AEB-система теж показала високі результати, а пасажири захищені майже в усіх видах зіткнень. Дитяче крісло ставиться легко, і його фіксація надійна. Балів — 353.

Третю сходинку посів Zeekr X. Цей китайський електрокросовер добре захищає пасажирів збоку, а ще має систему, яка не дає відчинити двері на велосипедиста. Загальний бал — 348.

У п’ятірці також Volkswagen ID.7 і трійка одразу з трьох моделей — Polestar 3, NIO ET5 і Smart #3. Усі вони набрали по 345 балів.

Читайте також Скільки коштують вживані автомобілі в Україні (інфографіка)

Серед інших моделей, які також отримали п’ятизірковий рейтинг:

Audi A6 e-tron

Audi Q5

BMW 5 серії, зокрема електрична модель BMW i5

BYD Dolphin

BYD Sealion 7

Curpa Terramar

Hongqi E-HS9

Jaecoo 7

Kia EV9

Lexus RZ та LBX

MG S5

Mini Cooper Electric

Mini Countryman

Porsche Macan Electric

Volkswagen Tayron

Voyah Courage.

Аутсайдери рейтингу

Alpine A290

Dacia Duster

Ford Tourneo Custom

Honda ZR-V

Honda CR-V

Hyundai Kona

Hyundai Santa Fe

Jeep Avenger

Kia EV3

MG ZS

Peugeot 3008

Peugeot 5008

Renault 5

Renault Captur

Renault Symbioz

Suzuki Swift

Vauxhall Grandland

Vinfast VF8 (з В’єтнаму)

Volkswagen Caravelle.

Їхні бали не дотягнули до п’яти зірок. У деяких випадках проблемою стала слабка робота електроніки. В інших — захист пішоходів.

Як пояснює інженер Euro NCAP Ганс Фольмер, зараз тестують не тільки удар, а й поведінку авто в реальних умовах: «Ми перевіряємо, як машини реагують на мотоциклістів, велосипедистів і складні ситуації на перехрестях. Це не просто краш-тест — це перевірка того, як авто „думає“».

Твоя машина За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.