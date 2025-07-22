Рейтинг найбільш безпечних автомобілів у 2025 році за краш-тестами — Finance.ua
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Рейтинг найбільш безпечних автомобілів у 2025 році за краш-тестами

Технології&Авто
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Рейтинг найбільш безпечних автомобілів у 2025 році за краш-тестами
Рейтинг найбільш безпечних автомобілів у 2025 році за краш-тестами
У 2025 році компанія Euro NCAP провела суворі краш-тести та тести безпеки 20 нових автомобілів, з яких 14 отримали найвищу можливу оцінку п’ять зірок, повідомляє WhatCar. Проте з двох десятків протестованих моделей лише дві отримали достатньо високі бали, щоб потрапити до десятки найкращих.
Лідер — оновлена Tesla Model 3. Вона отримала 359 балів із 400. Це — найвищий результат у цьогорічних тестах.
Модель пройшла перевірку за новими, жорсткішими правилами. Її система автоматичного гальмування добре впоралася з усіма сценаріями, зокрема виявленням пішоходів і велосипедистів. Є функція попередження, якщо дитина залишилась у салоні. Передній капот піднімається в разі наїзду на людину — це зменшує силу удару.
На другому місці — новий Mercedes E-Class. Його AEB-система теж показала високі результати, а пасажири захищені майже в усіх видах зіткнень. Дитяче крісло ставиться легко, і його фіксація надійна. Балів — 353.
Третю сходинку посів Zeekr X. Цей китайський електрокросовер добре захищає пасажирів збоку, а ще має систему, яка не дає відчинити двері на велосипедиста. Загальний бал — 348.
У п’ятірці також Volkswagen ID.7 і трійка одразу з трьох моделей — Polestar 3, NIO ET5 і Smart #3. Усі вони набрали по 345 балів.
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Серед інших моделей, які також отримали п’ятизірковий рейтинг:
  • Audi A6 e-tron
  • Audi Q5
  • BMW 5 серії, зокрема електрична модель BMW i5
  • BYD Dolphin
  • BYD Sealion 7
  • Curpa Terramar
  • Hongqi E-HS9
  • Jaecoo 7
  • Kia EV9
  • Lexus RZ та LBX
  • MG S5
  • Mini Cooper Electric
  • Mini Countryman
  • Porsche Macan Electric
  • Volkswagen Tayron
  • Voyah Courage.

Аутсайдери рейтингу

  • Alpine A290
  • Dacia Duster
  • Ford Tourneo Custom
  • Honda ZR-V
  • Honda CR-V
  • Hyundai Kona
  • Hyundai Santa Fe
  • Jeep Avenger
  • Kia EV3
  • MG ZS
  • Peugeot 3008
  • Peugeot 5008
  • Renault 5
  • Renault Captur
  • Renault Symbioz
  • Suzuki Swift
  • Vauxhall Grandland
  • Vinfast VF8 (з В’єтнаму)
  • Volkswagen Caravelle.
Їхні бали не дотягнули до п’яти зірок. У деяких випадках проблемою стала слабка робота електроніки. В інших — захист пішоходів.
Як пояснює інженер Euro NCAP Ганс Фольмер, зараз тестують не тільки удар, а й поведінку авто в реальних умовах: «Ми перевіряємо, як машини реагують на мотоциклістів, велосипедистів і складні ситуації на перехрестях. Це не просто краш-тест — це перевірка того, як авто „думає“».
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