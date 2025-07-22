Рейтинг найбільш безпечних автомобілів у 2025 році за краш-тестами — Finance.ua

Рейтинг найбільш безпечних автомобілів у 2025 році за краш-тестами
У 2025 році компанія Euro NCAP провела суворі краш-тести та тести безпеки 20 нових автомобілів, з яких 14 отримали найвищу можливу оцінку п’ять зірок, повідомляє WhatCar. Проте з двох десятків протестованих моделей лише дві отримали достатньо високі бали, щоб потрапити до десятки найкращих.
Лідер — оновлена Tesla Model 3. Вона отримала 359 балів із 400. Це — найвищий результат у цьогорічних тестах.
Модель пройшла перевірку за новими, жорсткішими правилами. Її система автоматичного гальмування добре впоралася з усіма сценаріями, зокрема виявленням пішоходів і велосипедистів. Є функція попередження, якщо дитина залишилась у салоні. Передній капот піднімається в разі наїзду на людину — це зменшує силу удару.
На другому місці — новий Mercedes E-Class. Його AEB-система теж показала високі результати, а пасажири захищені майже в усіх видах зіткнень. Дитяче крісло ставиться легко, і його фіксація надійна. Балів — 353.
Третю сходинку посів Zeekr X. Цей китайський електрокросовер добре захищає пасажирів збоку, а ще має систему, яка не дає відчинити двері на велосипедиста. Загальний бал — 348.
У п’ятірці також Volkswagen ID.7 і трійка одразу з трьох моделей — Polestar 3, NIO ET5 і Smart #3. Усі вони набрали по 345 балів.
Серед інших моделей, які також отримали п’ятизірковий рейтинг:
- Audi A6 e-tron
- Audi Q5
- BMW 5 серії, зокрема електрична модель BMW i5
- BYD Dolphin
- BYD Sealion 7
- Curpa Terramar
- Hongqi E-HS9
- Jaecoo 7
- Kia EV9
- Lexus RZ та LBX
- MG S5
- Mini Cooper Electric
- Mini Countryman
- Porsche Macan Electric
- Volkswagen Tayron
- Voyah Courage.
Аутсайдери рейтингу
- Alpine A290
- Dacia Duster
- Ford Tourneo Custom
- Honda ZR-V
- Honda CR-V
- Hyundai Kona
- Hyundai Santa Fe
- Jeep Avenger
- Kia EV3
- MG ZS
- Peugeot 3008
- Peugeot 5008
- Renault 5
- Renault Captur
- Renault Symbioz
- Suzuki Swift
- Vauxhall Grandland
- Vinfast VF8 (з В’єтнаму)
- Volkswagen Caravelle.
Їхні бали не дотягнули до п’яти зірок. У деяких випадках проблемою стала слабка робота електроніки. В інших — захист пішоходів.
Як пояснює інженер Euro NCAP Ганс Фольмер, зараз тестують не тільки удар, а й поведінку авто в реальних умовах: «Ми перевіряємо, як машини реагують на мотоциклістів, велосипедистів і складні ситуації на перехрестях. Це не просто краш-тест — це перевірка того, як авто „думає“».
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