Скільки коштують вживані автомобілі в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштують вживані автомобілі в Україні (інфографіка)

Технології&Авто
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Скільки коштують вживані автомобілі в Україні (інфографіка)
Скільки коштують вживані автомобілі в Україні (інфографіка)
Аналітики Інституту досліджень авторинку проаналізували динаміку цін на вторинному ринку автомобілів за червень 2025 року. Розповідаємо, за які суми найчастіше продаються вживані автомобілі в Україні.
Чому це корисно? Така інформація важлива для тих, хто планує продати авто швидко й вигідно — адже успішна угода значною мірою залежить від того, наскільки ціна відповідає очікуванням ринку. На вартість авто впливають і економічна ситуація, і курс валют, і зміни в законодавстві. Тож ціни в оголошеннях є своєрідним індикатором поведінки як продавців, так і покупців.

Найбільший попит — на найдешевші авто

У червні зменшилася частка оголошень у найдоступніших сегментах: машин до $1 тис. — з 10,2% до 8,5%, а також у діапазоні $1−2 тис. — з 11,1% до 10,1%. Аналітики пояснюють: це не означає, що таких авто стало менше — їх просто швидко розкуповують через стабільний попит.
Натомість збільшується частка оголошень у вищому ціновому сегменті. Наприклад, частка авто дорожче $20 тис. зросла з 7,8% до 10,1%. Це свідчить не стільки про зростання пропозиції, скільки про складнощі з продажем дорогих машин — вони довше залишаються в базах оголошень.
Скільки коштують вживані автомобілі в Україні (інфографіка)
Середній ціновий сегмент ($5−9 тис.) залишається відносно стабільним, хоча й тут спостерігаються незначні зсуви.

Середні ціни за типом пального: що подорожчало найбільше

  • Газобалонні авто: найдешевший сегмент — у червні середня ціна становила $2 500 (на $50 менше, ніж у травні).
  • Бензинові легковики: наймасовіший сегмент ринку — $6 100 (+$50).
  • Дизельні авто: середня ціна зросла до $7 500 (+$100), а з початку року — стабільно зростає.
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  • Гібриди (HEV/MHEV/PHEV): середня ціна підскочила відразу на $600 — до $13 600. Проте їхня частка на ринку досі невелика — лише близько 1,2%.
  • Електромобілі: залишаються найдорожчими — $16 000, без змін порівняно з попереднім місяцем. Ціни на електроенергію залишились стабільними, а от зростання цін на бензин і дизель додає попиту на «електрички». Крім того, ринок очікує повернення ПДВ на розмитнення авто категорії BEV.
Скільки коштують вживані автомобілі в Україні (інфографіка)

Середній вік авто за типом пального

Для того, аби склалося точніше уявлення про середні ціни за сегментами, фахівці додали інформацію про середній вік кожного з них на вторинному ринку:
  • бензинові легковики — 14,5 р.
  • гібридні — 6,4 р.
  • обладнані ГБО — 18,3 р.
  • дизельні — 14,9 р.
  • електромобілі — 5.6 р.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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