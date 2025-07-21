Скільки коштують вживані автомобілі в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштують вживані автомобілі в Україні (інфографіка) Сьогодні 07:03 — Технології&Авто

Скільки коштують вживані автомобілі в Україні (інфографіка)

Аналітики Інституту досліджень авторинку проаналізували динаміку цін на вторинному ринку автомобілів за червень 2025 року. Розповідаємо, за які суми найчастіше продаються вживані автомобілі в Україні.

Чому це корисно? Така інформація важлива для тих, хто планує продати авто швидко й вигідно — адже успішна угода значною мірою залежить від того, наскільки ціна відповідає очікуванням ринку. На вартість авто впливають і економічна ситуація, і Така інформація важлива для тих, хто планує продати авто швидко й вигідно — адже успішна угода значною мірою залежить від того, наскільки ціна відповідає очікуванням ринку. На вартість авто впливають і економічна ситуація, і курс валют , і зміни в законодавстві. Тож ціни в оголошеннях є своєрідним індикатором поведінки як продавців, так і покупців.

Найбільший попит — на найдешевші авто

У червні зменшилася частка оголошень у найдоступніших сегментах: машин до $1 тис. — з 10,2% до 8,5%, а також у діапазоні $1−2 тис. — з 11,1% до 10,1%. Аналітики пояснюють: це не означає, що таких авто стало менше — їх просто швидко розкуповують через стабільний попит.

Натомість збільшується частка оголошень у вищому ціновому сегменті. Наприклад, частка авто дорожче $20 тис. зросла з 7,8% до 10,1%. Це свідчить не стільки про зростання пропозиції, скільки про складнощі з продажем дорогих машин — вони довше залишаються в базах оголошень.

Середній ціновий сегмент ($5−9 тис.) залишається відносно стабільним, хоча й тут спостерігаються незначні зсуви.

Середні ціни за типом пального: що подорожчало найбільше

Газобалонні авто: найдешевший сегмент — у червні середня ціна становила $2 500 (на $50 менше, ніж у травні).

Бензинові легковики: наймасовіший сегмент ринку — $6 100 (+$50).

Дизельні авто: середня ціна зросла до $7 500 (+$100), а з початку року — стабільно зростає.

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Гібриди (HEV/MHEV/PHEV): середня ціна підскочила відразу на $600 — до $13 600. Проте їхня частка на ринку досі невелика — лише близько 1,2%.

Електромобілі: залишаються найдорожчими — $16 000, без змін порівняно з попереднім місяцем. Ціни на електроенергію залишились стабільними, а от зростання цін на бензин і дизель додає попиту на «електрички». Крім того, ринок очікує повернення ПДВ на розмитнення авто категорії BEV.

Середній вік авто за типом пального

Для того, аби склалося точніше уявлення про середні ціни за сегментами, фахівці додали інформацію про середній вік кожного з них на вторинному ринку:

бензинові легковики — 14,5 р.

гібридні — 6,4 р.

обладнані ГБО — 18,3 р.

дизельні — 14,9 р.

електромобілі — 5.6 р.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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