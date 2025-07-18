MG презентував конкурентів Tesla Model Y і Model S у Європі (фото) — Finance.ua

MG презентував конкурентів Tesla Model Y і Model S у Європі (фото) 18.07.2025, 01:34 — Технології&Авто

MG презентував конкурентів Tesla Model Y і Model S у Європі (фото)

Нові електромобілі MG IM 5 та IM 6 показали на Фестивалі швидкості у британському Гудвуді. Саме у Великій Британії стартують європейські продажі моделей, а невдовзі вони з’являться в Норвегії та Швейцарії.

Про це повідомляється на офіційному сайті MG.

Електрокари MG — преміальні моделі з обтічним дизайном. В їх основі лежить сучасна платформа з 800-вольтним електрообладнанням, яке забезпечує швидку зарядку на 80% всього за 17 хвилин.

Обидва авто мають великий 26-дюймовий екран на передній панелі та додатковий 10-дюймовий тачскрін, а їх комплектація включає камери кругового огляду, електропакет, вентиляцію крісел та систему напівавтономного руху. Об’єм багажника MG IM 5 становить 457 л, а IM 6 — 665 л.

Новий MG IM 5

4,93-метровий седан MG IM 5 коштує від 39 450 фунтів стерлінгів ($52 800) та є доступнішим конкурентом Tesla Model S і Volkswagen ID.7.

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Електромобіль пропонують у задньопривідних версіях на 295 і 408 к. с., а також у повнопривідному 750-сильному варіанті. Найпотужніша версія стартує до 100 км/год за 3,2 с і може розвинути 270 км/год. Можна обрати батарею ємністю 75 або 100 кВт∙год: запас ходу сягає 489 і 575−710 км, відповідно.

Електрокросовер MG IM 6

Електромобіль MG IM 6 завдовжки 4,91 м кине виклик Tesla Model Y. Його ціна — від 47 995 фунтів стерлінгів ($64 200). Електрокар доступний у варіантах потужністю 408 та 750 к. с. Топова версія розганяється до сотні за 3,6 с. Його продають лише із батареєю на 100 кВт∙год, а запас ходу складає 504−624 км.

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