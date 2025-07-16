Mercedes представив стильний сімейний електромобіль (фото) — Finance.ua

Mercedes представив стильний сімейний електромобіль (фото) 16.07.2025, 00:21 — Технології&Авто

Mercedes представив стильний сімейний електромобіль (фото)

Електромобіль Mercedes CLA Shooting Brake надійде в продаж із березня 2026 року за ціною від 57−58 тис. євро.

Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника.

Новий Mercedes CLA Shooting Brake зберігає елегантний стрімкий силует, проте став обтічнішим завдяки висувним дверним ручкам. А от «лице» автомобіля змінилося, причому в електричній версії замість решітки радіатора встановлено заглушку із візерунком у вигляді трипроменевих зірок Mercedes-Benz. До того ж, універсал дещо підріс.

Розміри Mercedes CLA Shooting Brake:

довжина — 4723 мм;

ширина — 1855 мм;

висота — 1469 мм;

колісна база — 2790 мм.

Як і в седані Mercedes CLA 2025, в салоні може бути встановлено два або три дисплеї на передній панелі, також доступна проєкція на лобове скло. У мультимедійну систему вбудували ChatGPT.

Сімейний універсал просторіший за попередника. Багажник Mercedes CLA Shooting Brake став дещо меншим (455−1290 л), зате в електричній модифікації з’явився додатковий 101-літровий відсік спереду.

Електромобіль Mercedes CLA Shooting Brake запропонували у двох модифікаціях:

CLA250+ with EQ Technology — один мотор, задній привід, 272 к. с. і 335 Н∙м, 6,8 с до 100 км/год, максималка 210 км/год, батарея на 85 кВт∙год, запас ходу 761 км;

CLA350 4Matic with EQ Technology — два мотори, повний привід, 354 к. с. і 515 Н∙м, 5 с до 100 км/год, максималка 210 км/год, батарея на 85 кВт∙год, запас ходу 730 км.

Електромотори Mercedes CLA вирізняються зниженою енерговитратою, а силова установка підтримує швидку зарядку потужністю 320 кВт. У такому режимі поповнити запас ходу електрокара на 310 км можна за 10 хвилин.

Бензиновий універсал Mercedes CLA отримав 1,5-літровий турбомотор із 48-вольтною «м'якою» гібридною установкою. Його подробиці не розкривають, але відомо, що він буде дешевшим за електричні версії.

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