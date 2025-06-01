Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото) — Finance.ua

Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото) Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото)

У Mercedes SLR McLaren Stirling Moss з’явиться спадкоємець. Трековий суперкар Mosslr випустять лімітованою серією і оснастять потужним V12.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Mosslr розробили не в Mercedes-Benz — це проєкт німецької компанії Engler Automotive. Утім, творці авто надихалися саме Mercedes SLR McLaren Stirling Moss.

Як і знаменитий попередник, суперкар Engler Mosslr не має лобового скла. Він розрахований на гоночний трек і водія в шоломі.

Новий Engler Mosslr витриманий у ретростилі і нагадує гоночні авто 50-х років. У нього витягнутий силует із довгим капотом та обтікачами за сидіннями. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами.

Вихлоп суперкара виведено з передніх крил. Оригінальний вигляд мають тоненькі ліхтарі на всю ширину кузова.

Салон Engler Mosslr оздоблено дорогою шкірою та карбоном. Спортивні крісла розділені високим тунелем.

Новий Engler Mosslr дебютує із бензиновими V8 твін-турбо потужністю 740 та 986 сил. Максимальна швидкість складе 322 і 349 км/год, відповідно. Пізніше додадуть варіант із 838-сильним V12.

Усього випустять лише 75 Engler Mosslr. Ціна суперкара складе від 710 тис. до 790 тис. євро.

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