Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото) — Finance.ua
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Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото)

Технології&Авто
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Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото)
Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото)
У Mercedes SLR McLaren Stirling Moss з’явиться спадкоємець. Трековий суперкар Mosslr випустять лімітованою серією і оснастять потужним V12.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Mosslr розробили не в Mercedes-Benz — це проєкт німецької компанії Engler Automotive. Утім, творці авто надихалися саме Mercedes SLR McLaren Stirling Moss.
Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото)
Як і знаменитий попередник, суперкар Engler Mosslr не має лобового скла. Він розрахований на гоночний трек і водія в шоломі.
Новий Engler Mosslr витриманий у ретростилі і нагадує гоночні авто 50-х років. У нього витягнутий силует із довгим капотом та обтікачами за сидіннями. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами.
Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото)
Вихлоп суперкара виведено з передніх крил. Оригінальний вигляд мають тоненькі ліхтарі на всю ширину кузова.
Салон Engler Mosslr оздоблено дорогою шкірою та карбоном. Спортивні крісла розділені високим тунелем.
Знаменитий суперкар Mercedes 2000-х отримав надпотужного сучасного наступника (фото)
Новий Engler Mosslr дебютує із бензиновими V8 твін-турбо потужністю 740 та 986 сил. Максимальна швидкість складе 322 і 349 км/год, відповідно. Пізніше додадуть варіант із 838-сильним V12.
Усього випустять лише 75 Engler Mosslr. Ціна суперкара складе від 710 тис. до 790 тис. євро.
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