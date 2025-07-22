Які авто поліція зупиняє найрідше: список моделей — Finance.ua

Які авто поліція зупиняє найрідше: список моделей 22.07.2025, 00:10 — Технології&Авто

Які авто поліція зупиняє найрідше: список моделей, www.facebook.com

Не всі автомобілі однаково привертають увагу патрульних. Приміром, старенькі «класики» у сумнівному стані або машини зі зміненим вихлопом чи занадто великими колесами поліцейські, швидше за все, зупинять одразу — такі авто часто мають незареєстровані модифікації.

Представник поліції розповів, які моделі найрідше потрапляють під перевірку, пише видання uamotors

Натомість звичайні сімейні універсали чи мінівени практично не цікавлять інспекторів, адже зазвичай їхні власники дотримуються правил і не створюють проблем на дорозі. Серед таких «непомітних» моделей можна назвати універсали Skoda Octavia Combi, Mazda 6 чи Subaru Legacy. При цьому седани цих же моделей частіше потрапляють в поле зору поліцейських, хоч технічно вони майже не відрізняються. До списку авто, які рідко зупиняють, можна додати мінівени Mazda 5, Mitsubishi Xpander чи Toyota Sienna — їх перевіряють здебільшого, якщо помітні явні ознаки тюнінгу.

Серед кросоверів найменше виділяються у потоці корейські SsangYong Action, Tivoli та Rexton — завдяки стриманому дизайну вони рідко привертають увагу. Також майже не цікавлять патрульних пасажирські фургони типу Citroen Berlingo, Peugeot Partner, VW Caddy чи Renault Kangoo — статистика свідчить, що їхні власники зазвичай їздять спокійно і рідко порушують правила. Обережністю вирізняються і водії Suzuki Vitara, Jimny та SX4. А ось Grand Vitara до цього списку не входить — агресивніший дизайн робить її помітнішою для поліції.

Не варто забувати і про французькі хетчбеки Peugeot та Citroen — ці моделі справді вміють залишатися майже невидимими у транспортному потоці, адже рідко стають вибором любителів швидкої їзди.

Втім, жодна модель не гарантує повну «невидимість» для патрульних. Найкращий спосіб уникнути зайвих зупинок — це доглянутий автомобіль, відсутність сумнівного тюнінгу та дотримання правил дорожнього руху.

Також іноді поліцейські звертають увагу не стільки на авто, скільки на його власника. Наприклад, новачки за кермом часто поводяться надто невпевнено або, навпаки, самовпевнено, роблять різкі маневри та ігнорують дорожні знаки.

Крім того, недосвідчені водії часто купують старі авто, що може створювати додаткові ризики. Зайвою причиною для зупинки може стати і невідповідний аксесуар — наприклад, сонцезахисні окуляри в сутінках або похмурої погоди. Окрема категорія під пильною увагою — таксисти, адже вони часто порушують швидкісний режим і ПДР заради більшої кількості замовлень, що підвищує ймовірність ДТП.

uamotors За матеріалами:

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