Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн — про що йдеться — Finance.ua
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Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн — про що йдеться

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Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн — про що йдеться
Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн — про що йдеться
На дорогах України тривають рейдові перевірки. За те, що водій без ліцензії взяв пасажира, загрожує штраф у розмірі 17−32 тисячі гривень.
Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки, відповідальної за ці перевірки.

Що відомо про перевірки

Фахівці зазначають, що минулого тижня під час проведення рейдової перевірки інспектори у Кіровоградській області зупинили транспортний засіб марки ВАЗ, який, відповідно до наданих пояснень пасажира, надавав послуги перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення.
«У ході перевірки документів, на підставі яких здійснюється перевезення пасажирів було встановлено, що власник ТЗ не є суб’єктом господарської діяльності та не має ліцензії на здійснення такої діяльності», — пояснили в Укртрансбезпеці.
За аналогічні перевірки взялися й інспектори у Закарпатській області. Там під час здійснення рейдових перевірок виявили шість транспортних засобів, які надавали послуги перевезення пасажирів без одержання ліцензії, передбаченої п. 24 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Від початку липня інспектори Укртрансбезпеки відзвітували про рейдові перевірки і виявлення нелегальних перевізників у Дніпропетровській області, а також у Львові.

ВІдповідальність і штрафи

На власників усіх цих транспортних засобів склали відповідні протоколи за ч. 1, ст. 164 КУпАП. Суму штрафу визначатиме суд, він може становити від 17 тис. до 34 тис. грн.
«Укртрансбезпека закликає перевізників не вдаватися до спроб порушення законодавства, а доброчесно вести свою господарську діяльність», — закликали українців у відомстві.
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У відомстві також нагадали, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 11025, який має врегулювати питання притягнення до відповідальності автомобільних перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів автобусами без відповідних дозвільних документів. Йдеться про «нелегальні» перевезення.
За матеріалами:
Finance.ua
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