В Україні посилять відповідальність іноземних перевізників за незаконні каботажні перевезення — Finance.ua
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В Україні посилять відповідальність іноземних перевізників за незаконні каботажні перевезення

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В Україні посилять відповідальність іноземних перевізників за незаконні каботажні перевезення
В Україні посилять відповідальність іноземних перевізників за незаконні каботажні перевезення
Кабінет міністрів підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності для іноземних перевізників вантажів та пасажирів у разі здійснення незаконних каботажних перевезень територією України.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.
Зазначається, що йдеться про завантаження та розвантаження товару або ж про перевезення пасажирів, яке відбувається іноземним перевізником у межах території України.
У міністерстві пояснили, що здійснювати відповідні перевезення іноземним перевізникам заборонено в межах будь-якої країни, якщо на це не видано спеціальний дозвіл.
Так, українські перевізники не можуть виконувати такі перевезення в межах іноземної країни й, навпаки, іноземні компанії в межах України.
Метою таких заходів є захист внутрішнього ринку перевезень вантажів та пасажирів. Окрім цього, йдеться про запровадження пропорційності тому покаранню, яке наразі застосовується у країнах ЄС до перевізників третіх країн.
«Наразі штраф за таке порушення складає 17 тисяч гривень. У проєкті закону пропонується підвищити цю суму до 120 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.
У Мінрозвитку нагадали, що торік було виявлено близько 150 таких порушень, а за останні три роки кількість таких випадків зростає.
Зміни пропонується внести до статті 133−2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про автомобільний транспорт».
За матеріалами:
Укрінформ
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