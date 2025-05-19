В Україні посилять відповідальність іноземних перевізників за незаконні каботажні перевезення — Finance.ua

В Україні посилять відповідальність іноземних перевізників за незаконні каботажні перевезення Сьогодні 10:44

В Україні посилять відповідальність іноземних перевізників за незаконні каботажні перевезення

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності для іноземних перевізників вантажів та пасажирів у разі здійснення незаконних каботажних перевезень територією України.

Зазначається, що йдеться про завантаження та розвантаження товару або ж про перевезення пасажирів, яке відбувається іноземним перевізником у межах території України.

У міністерстві пояснили, що здійснювати відповідні перевезення іноземним перевізникам заборонено в межах будь-якої країни, якщо на це не видано спеціальний дозвіл.

Так, українські перевізники не можуть виконувати такі перевезення в межах іноземної країни й, навпаки, іноземні компанії в межах України.

Метою таких заходів є захист внутрішнього ринку перевезень вантажів та пасажирів. Окрім цього, йдеться про запровадження пропорційності тому покаранню, яке наразі застосовується у країнах ЄС до перевізників третіх країн.

«Наразі штраф за таке порушення складає 17 тисяч гривень. У проєкті закону пропонується підвищити цю суму до 120 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

У Мінрозвитку нагадали, що торік було виявлено близько 150 таких порушень, а за останні три роки кількість таких випадків зростає.

Зміни пропонується внести до статті 133−2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про автомобільний транспорт».

Укрінформ За матеріалами:

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