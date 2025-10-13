Штраф для водіїв 3400 грн: за що можна отримати Сьогодні 18:33 — Технології&Авто

Штраф для водіїв 3400 грн: за що можна отримати

Невелика позначка у правах може мати серйозні наслідки. Нещодавно в Україні почали видавати посвідчення з позначкою «78».

Про це пише uamotors

Це означає, що іспит водій складав на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Це дозволяє керувати лише такими машинами.

Штрафи

Якщо поліція зупинить водія за кермом автомобіля з «механікою», це вважатиметься їздою без прав і тягне за собою штраф у 3400 гривень.

Керування автомобілем з механічною коробкою для власників прав із позначкою «78» є порушенням закону

Дехто свідомо нехтує цим, щоб уникнути повторного складання іспиту, проте тоді варто бути готовим не лише до високого штрафу, а й до можливого позбавлення прав.

Що є в нових документах

Нові документи, окрім спеціальних позначок, мають підвищений рівень захисту від підробки: мікротекст, голограму та змінене тло.

У майбутньому вони можуть містити додаткову інформацію про водія, зокрема групу крові та згоду на посмертне донорство за бажанням власника.

Ми писали , що уряд України дав «зелене світло» на запуск нових цифрових послуг для водіїв у застосунку «Дія».

Відтепер українці зможуть керувати своїми номерними знаками онлайн — без необхідності відвідувати Сервісні центри МВС.

Завдяки новій функції користувачі зможуть залишати свої номерні знаки після перереєстрації транспортного засобу чи заміни техпаспорта просто через «Дію». Згодом ці номери можна буде закріпити за новим автомобілем.

