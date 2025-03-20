Коли сервісні центри МВС відмовляють у обміні 2-річного посвідчення водія — Finance.ua

Коли сервісні центри МВС відмовляють у обміні 2-річного посвідчення водія Сьогодні 08:37

Коли сервісні центри МВС відмовляють у обміні 2-річного посвідчення водія

Дорожній рух вимагає пильної уваги та обережності. Особливо це стосується кермувальників-початківців, які вперше отримують водійське посвідчення на 2 роки. Через надмірне хвилювання, невпевненість та недостатній практичний досвід водії-початківці можуть допускати типові помилки на дорогах. А це може стати причиною відмови в отриманні постійного посвідчення водія.

У рамках соціального проєкту «Від поваги до безпеки» головний сервісний центр МВС розповів кілька важливих нюансів, які необхідно знати кожному водію-початківцю.

Так, з початку 2025 року сервісні центри МВС по всій Україні видали понад 37 тисяч посвідчень водія вперше. Воно дійсне впродовж 2 років, а після закінчення цього терміну документ необхідно обміняти на постійний. Однак, якщо було вчинено понад 2 адміністративні порушення правил дорожнього руху, просто обміняти посвідчення водія не вдасться. У такому випадку необхідно повторно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Для початку необхідно обрати зручний для себе сервісний центр МВС, який здійснює екзаменацію, та здійснити реєстрацію в системі Е-Запис . Також необхідно підготувати пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

наявне посвідчення водія;

медична довідка про придатність до керування транспортним засобом.

Вартість складання теоретичного іспиту — 250 грн, практичного іспиту — 420 грн. Після успішно складених іспитів посвідчення водія видається терміном на 30 років.

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