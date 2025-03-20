Коли сервісні центри МВС відмовляють у обміні 2-річного посвідчення водія — Finance.ua
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Коли сервісні центри МВС відмовляють у обміні 2-річного посвідчення водія

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Коли сервісні центри МВС відмовляють у обміні 2-річного посвідчення водія
Коли сервісні центри МВС відмовляють у обміні 2-річного посвідчення водія
Дорожній рух вимагає пильної уваги та обережності. Особливо це стосується кермувальників-початківців, які вперше отримують водійське посвідчення на 2 роки. Через надмірне хвилювання, невпевненість та недостатній практичний досвід водії-початківці можуть допускати типові помилки на дорогах. А це може стати причиною відмови в отриманні постійного посвідчення водія.
У рамках соціального проєкту «Від поваги до безпеки» головний сервісний центр МВС розповів кілька важливих нюансів, які необхідно знати кожному водію-початківцю.
Так, з початку 2025 року сервісні центри МВС по всій Україні видали понад 37 тисяч посвідчень водія вперше. Воно дійсне впродовж 2 років, а після закінчення цього терміну документ необхідно обміняти на постійний. Однак, якщо було вчинено понад 2 адміністративні порушення правил дорожнього руху, просто обміняти посвідчення водія не вдасться. У такому випадку необхідно повторно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС.
Для початку необхідно обрати зручний для себе сервісний центр МВС, який здійснює екзаменацію, та здійснити реєстрацію в системі Е-Запис. Також необхідно підготувати пакет документів:
  • паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • наявне посвідчення водія;
  • медична довідка про придатність до керування транспортним засобом.
Вартість складання теоретичного іспиту — 250 грн, практичного іспиту — 420 грн. Після успішно складених іспитів посвідчення водія видається терміном на 30 років.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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