Каблучки для водіїв: для чого це планують зробити

У Польщі є багато людей, які сідають за кермо, незважаючи на заборони керування транспортними засобами, накладені судом. То ж Міністерство юстиції Польщі розглядає можливість впровадження рішень, які дозволять контролювати водіїв, що порушують заборони на керування транспортними засобами, накладені судом.

Про це пише inpoland.net.pl

Порушення судових заборон (стаття 244 Кримінального кодексу) карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до п’яти років. Дані поліції свідчать про те, що понад 40 000 осіб у країні отримали послідовні заборони керування транспортними засобами замість тюремного ув’язнення. Рекордсмен мав рекордні 23 заборони, 6 з яких були довічними.

За даними Мін’юсту, лише у 2024 році суди наклали заборону на керування транспортними засобами на 13 084 водіїв. У першій половині 2025 року ця кількість сягнула 7 601 справи.

Міністерство юстиції працює над рішенням, яке обмежить керування транспортними засобами особами, яким заборонено керування транспортними засобами.

Вивчається можливість створення спеціальних електронних каблучок моніторингу. Такий пристрій показуватиме, чи керує людина, яка має заборону водіння. Сам очільник відомства Вальдемар Журек визнав, що замовив дослідження щодо можливості створення такого пристрою.

Що планують

Поки такі каблучки ще в планах, розглядається ще одне рішення — використання сучасних камер спостереження. Вони дозволять виявляти водіїв із забороною керування транспортними засобами за допомогою розпізнавання облич та бази даних, пов’язаної з Центральним реєстром транспортних засобів та водіїв (CEPiK). Це забезпечить швидке виявлення рецидивістів та відеофіксацію порушень заборони.

Ще одним заходом боротьби з рецидивістами було б зобов’язати компанії з прокату та лізингу автомобілів перевіряти дані клієнта (чи має відповідна особа заборону на керування транспортним засобом) в базі CEPiK перед передачею транспортного засобу. Якщо виявиться, що клієнт має судову заборону, автомобіль не може бути виданий.

Нагадаємо, українці, які постійно живуть у Польщі, зобов’язані обміняти свої водійські права на польські — така норма діє ще з липня 2024 року. До 30 вересня 2025 року діяв перехідний період для українців зі статусом тимчасового захисту (UKR). Вони ще можуть користуватися українськими правами.

Хто зобов’язаний обміняти посвідчення:

власники карти побиту;

ті, хто живе в Польщі понад 185 днів на рік;

працівники та студенти, які перебувають у країні постійно.

У таких випадках українське посвідчення водія більше не визнається чинним у Польщі і має бути обмінене на польське до 1 жовтня.

Який штраф за їзду з українським посвідченням

За керування з недійсними документами передбачений штраф до 5000 злотих. Крім того, у разі ДТП страхова компанія може відмовити у виплаті відшкодування.

