Як перевірити штрафи в Польщі
У Польщі штрафи (mandat karny) можна отримати за перевищення швидкості, паркування в недозволеному місці, відсутність квитка тощо. Існують різні типи мандатів — залежно від ситуації та статусу порушника.
Види штрафів у Польщі
У Польщі діють різні типи штрафів:
- Готівковий штраф (Mandat gotówkowy) для тих, хто тимчасово перебуває в Польщі. Сплачується одразу на місці.
- Кредитований штраф (Mandat kredytowany). Оплата протягом 7 днів після прийняття.
- Заочний штраф (Mandat zaoczny) надходить поштою, якщо порушення зафіксувала камера. Сплатити потрібно протягом 14 днів.
Окремо існують «додаткові збори» — наприклад, за відсутність паркувального талона чи квитка у транспорті. Вони мають цивільно-правовий характер.
Хто може виписати штраф
У Польщі штраф може виписати не тільки поліція. Є кілька служб, які стежать за різними порушеннями:
- Policja;
- Straż Miejska — муніципальна варта;
- Służba Leśna — лісова служба;
- контролери квитків у транспорті;
- служби з камерами (GITD, CANARD).
Іноді про штраф можна навіть не знати. Лист приходить за старою адресою, квитанцію кладуть під двірник, а камери фіксують порушення без вашої участі. Для перевірки зазвичай потрібні:
- номер PESEL;
- номер реєстрації авто;
- іноді паспорт або ID.
Як перевірити штрафи онлайн
- через додаток mObywatel 2.0 — показує суму, дату штрафу, статус оплати та кількість штрафних балів;
- через сайт e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl) — можна одразу сплатити онлайн;
- на порталі obywatel.gov.pl — дозволяє перевірити лише кількість штрафних балів;
- через бюро кредитної інформації (BIG, ERIF) — показують старі борги, у тому числі й штрафи.
Офлайн-способи перевірки
- податкова інспекція (Urząd Skarbowy) — з 2016 року всі штрафи надходять до центральної інспекції в Ополє;
- комісаріат поліції — тут можна дізнатися лише про штрафні бали, але не про суми боргів.
Що буде, якщо не заплатити штраф
- зростання витрат — суд може накласти штраф до 5000 злотих плюс судові витрати;
- виконавче провадження — можливе списання грошей з рахунків або арешт майна;
- проблеми з кредитами — прострочення потрапляє до баз боржників (BIG, KRD);
- штрафні бали для водіїв — вони не списуються, доки штраф не сплачено. Перевищення ліміту (24 бали для досвідчених і 20 для новачків) призводить до позбавлення прав;
- арешт — у крайніх випадках суд може замінити несплачений штраф на арешт до 6 місяців.
Як оскаржити або скасувати штраф
- відмова на місці — якщо ви не згодні, справа піде до суду;
- оскарження — подати заяву можна протягом 7 днів після отримання постанови;
- розстрочка або відтермінування — можливі за фінансових труднощів.
