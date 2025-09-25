Як перевірити штрафи в Польщі Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Як перевірити штрафи в Польщі

У Польщі штрафи (mandat karny) можна отримати за перевищення швидкості, паркування в недозволеному місці, відсутність квитка тощо. Існують різні типи мандатів — залежно від ситуації та статусу порушника.

Про це пише Ukrainian in Poland.

Види штрафів у Польщі

У Польщі діють різні типи штрафів:

Готівковий штраф (Mandat gotówkowy) для тих, хто тимчасово перебуває в Польщі. Сплачується одразу на місці.

Кредитований штраф (Mandat kredytowany). Оплата протягом 7 днів після прийняття.

Заочний штраф (Mandat zaoczny) надходить поштою, якщо порушення зафіксувала камера. Сплатити потрібно протягом 14 днів.

Окремо існують «додаткові збори» — наприклад, за відсутність паркувального талона чи квитка у транспорті. Вони мають цивільно-правовий характер.

Хто може виписати штраф

У Польщі штраф може виписати не тільки поліція. Є кілька служб, які стежать за різними порушеннями:

Policja;

Straż Miejska — муніципальна варта;

Służba Leśna — лісова служба;

контролери квитків у транспорті;

служби з камерами (GITD, CANARD).

Іноді про штраф можна навіть не знати. Лист приходить за старою адресою, квитанцію кладуть під двірник, а камери фіксують порушення без вашої участі. Для перевірки зазвичай потрібні:

номер PESEL;

номер реєстрації авто;

іноді паспорт або ID.

Як перевірити штрафи онлайн

через додаток mObywatel 2.0 — показує суму, дату штрафу, статус оплати та кількість штрафних балів;

через сайт e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl) — можна одразу сплатити онлайн;

на порталі obywatel.gov.pl — дозволяє перевірити лише кількість штрафних балів;

через бюро кредитної інформації (BIG, ERIF) — показують старі борги, у тому числі й штрафи.

Офлайн-способи перевірки

податкова інспекція (Urząd Skarbowy) — з 2016 року всі штрафи надходять до центральної інспекції в Ополє;

комісаріат поліції — тут можна дізнатися лише про штрафні бали, але не про суми боргів.

Що буде, якщо не заплатити штраф

зростання витрат — суд може накласти штраф до 5000 злотих плюс судові витрати;

виконавче провадження — можливе списання грошей з рахунків або арешт майна;

проблеми з кредитами — прострочення потрапляє до баз боржників (BIG, KRD);

штрафні бали для водіїв — вони не списуються, доки штраф не сплачено. Перевищення ліміту (24 бали для досвідчених і 20 для новачків) призводить до позбавлення прав;

арешт — у крайніх випадках суд може замінити несплачений штраф на арешт до 6 місяців.

Як оскаржити або скасувати штраф

відмова на місці — якщо ви не згодні, справа піде до суду;

оскарження — подати заяву можна протягом 7 днів після отримання постанови;

розстрочка або відтермінування — можливі за фінансових труднощів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.