0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як перевірити штрафи в Польщі

Особисті фінанси
51
Як перевірити штрафи в Польщі
Як перевірити штрафи в Польщі
У Польщі штрафи (mandat karny) можна отримати за перевищення швидкості, паркування в недозволеному місці, відсутність квитка тощо. Існують різні типи мандатів — залежно від ситуації та статусу порушника.
Про це пише Ukrainian in Poland.

Види штрафів у Польщі

У Польщі діють різні типи штрафів:
  • Готівковий штраф (Mandat gotówkowy) для тих, хто тимчасово перебуває в Польщі. Сплачується одразу на місці.
  • Кредитований штраф (Mandat kredytowany). Оплата протягом 7 днів після прийняття.
  • Заочний штраф (Mandat zaoczny) надходить поштою, якщо порушення зафіксувала камера. Сплатити потрібно протягом 14 днів.
Окремо існують «додаткові збори» — наприклад, за відсутність паркувального талона чи квитка у транспорті. Вони мають цивільно-правовий характер.

Хто може виписати штраф

У Польщі штраф може виписати не тільки поліція. Є кілька служб, які стежать за різними порушеннями:
  • Policja;
  • Straż Miejska — муніципальна варта;
  • Służba Leśna — лісова служба;
  • контролери квитків у транспорті;
  • служби з камерами (GITD, CANARD).
Іноді про штраф можна навіть не знати. Лист приходить за старою адресою, квитанцію кладуть під двірник, а камери фіксують порушення без вашої участі. Для перевірки зазвичай потрібні:
  • номер PESEL;
  • номер реєстрації авто;
  • іноді паспорт або ID.

Як перевірити штрафи онлайн

  • через додаток mObywatel 2.0 — показує суму, дату штрафу, статус оплати та кількість штрафних балів;
  • через сайт e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl) — можна одразу сплатити онлайн;
  • на порталі obywatel.gov.pl — дозволяє перевірити лише кількість штрафних балів;
  • через бюро кредитної інформації (BIG, ERIF) — показують старі борги, у тому числі й штрафи.

Офлайн-способи перевірки

  • податкова інспекція (Urząd Skarbowy) — з 2016 року всі штрафи надходять до центральної інспекції в Ополє;
  • комісаріат поліції — тут можна дізнатися лише про штрафні бали, але не про суми боргів.

Що буде, якщо не заплатити штраф

  • зростання витрат — суд може накласти штраф до 5000 злотих плюс судові витрати;
  • виконавче провадження — можливе списання грошей з рахунків або арешт майна;
  • проблеми з кредитами — прострочення потрапляє до баз боржників (BIG, KRD);
  • штрафні бали для водіїв — вони не списуються, доки штраф не сплачено. Перевищення ліміту (24 бали для досвідчених і 20 для новачків) призводить до позбавлення прав;
  • арешт — у крайніх випадках суд може замінити несплачений штраф на арешт до 6 місяців.

Як оскаржити або скасувати штраф

  • відмова на місці — якщо ви не згодні, справа піде до суду;
  • оскарження — подати заяву можна протягом 7 днів після отримання постанови;
  • розстрочка або відтермінування — можливі за фінансових труднощів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems