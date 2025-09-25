У Дії з’явилися сертифікати на освітні гранти для студентів: умови отримання та суми Сьогодні 11:32 — Особисті фінанси

У Дії з’явилися сертифікати на освітні гранти для студентів: умови отримання та суми

Від 24 вересня 2025 року абітурієнти, які вступили цього року, почали отримувати в Дії електронні сертифікати на освітні гранти. Підтвердити грант можна до 25 жовтня. На початку жовтня сертифікати також почнуть надходити студентам, які вступили торік.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Кошти перераховує МОН напряму на спеціальний рахунок закладу вищої освіти для оплати контрактного навчання. Гроші студент не отримує особисто.

Хто може отримати грант:

студенти першого курсу (вступ 2025 року) на денній формі навчання — за результатами НМТ;

студенти другого курсу (грант 2024 року), які продовжують навчання і не мають боргів. Для них передбачене продовження підтримки.

Сертифікати для студентів другого курсу з’являться трохи пізніше, зараз готують технічну можливість.

Сума гранту для першокурсників

Розмір визначається за результатами щонайменше двох предметів НМТ:

від 150 балів (або 140 балів для спеціальностей з особливою підтримкою) — базова сума від 17 000 грн на рік;

від 170 балів — базова сума від 25 000 грн на рік.

Сума може бути більшою завдяки коефіцієнтам для окремих спеціальностей.

Сума гранту для другого курсу

Студенти, які вступили у 2024 році, отримають проіндексовану суму гранту з урахуванням зростання вартості навчання, але не більш як на 12%. Якщо студент змінив спеціальність, грант зберігається, проте його розмір може змінитися.

Що робити першокурсникам (вступ 2025 року):

Оновити застосунок Дія та перевірити наявність сертифіката. Очікувати сповіщення про його надходження. Відкрити сертифікат та підтвердити його в Дії до 25 жовтня. Оплату університету здійснить МОН: перший платіж (50%) — до 1 грудня, другий (50%) — до 1 квітня.

Що робити студентів другого курсу (одержувачам грантів з 2024 року):

Дочекатися сертифіката в Дії та підтвердити його. Перевірити відсутність академічної й фінансової заборгованості. У разі зміни закладу чи спеціальності грант переоформлюється та продовжується за умови підтвердження в Дії.

«Якщо ви змінили освітню програму чи заклад, грант йде за здобувачем: МОН здійснює переоформлення без втрати права на підтримку (за умови виконання вимог щодо надання гранту певного рівня на відповідну нову спеціальність)», — зазначили в міністерстві.

Здобувачам, які перевелися на іншу спеціальність, в інший заклад освіти (починаючи з березня 2025 року), спочатку МОН здійснить переоформлення гранту, наступним етапом буде його продовження. Обидва етапи потребують від здобувача підтвердження в Дії.

У застосунку відображається сертифікат із сумою та рівнем гранту. Якщо студент підтверджує його, МОН отримує інформацію і протягом 10 днів затверджує грант наказом.

