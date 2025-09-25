Як замінити водійське посвідчення через «Дію» — інструкція Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Як замінити водійське посвідчення через «Дію» — інструкція

Нове водійське посвідчення можна швидко замовити онлайн у застосунку «Дія». Цією можливістю вже скористалися понад 350 тисяч водіїв.

«Закінчився термін дії, загубили документ або змінили персональні дані? Українці не журяться, а швидко замовляють нове водійське посвідчення в Дії», — повідомила пресслужба «Дії».

Там стверджують, що подача заяви у середньому займає 20 секунд.

Покрокова інструкція

У застосунку оберіть: Сервіси — Водієві — Заміна посвідчення водія. Вкажіть причину заміни та тип документа. Оберіть спосіб отримання — самовивіз, доставка додому чи у відділення «Укрпошти». Підпишіть заяву та сплатіть послугу (на це відводиться до 10 хвилин).

Після цього потрібно зачекати на:

запрошення до сервісного центру МВС;

доставку «Укрпоштою»;

пуш-сповіщення у «Дії» про готове цифрове посвідчення.

Нагадаємо, українці, які внаслідок обстрілів втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зможуть безкоштовно оформити нові документи. Ініціатива передбачає, що постраждалі внаслідок збройної агресії росії громадяни звільняються від сплати за:

відновлення водійського посвідчення;

відновлення свідоцтва про реєстрацію транспорту;

оплату пластикових бланків.

Посвідчення водія може не відображатися в застосунку Дія чи Кабінеті водія через те, що документ був виданий до 2013 року. Такі посвідчення не внесені до сучасних електронних реєстрів, проте інформацію можна оновити дистанційно. Щоб посвідчення з’явилось онлайн, потрібно звернутись до Регіонального сервісного центру МВС у тому регіоні, де документ було видано. Зразок звернення та адреси центрів доступні на сайті МВС.

