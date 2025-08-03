Посвідчення водія не відображається в Кабінеті водія та в Дії: що робити — Finance.ua

Посвідчення водія не відображається в Кабінеті водія та в Дії: що робити Сьогодні 12:12 — Особисті фінанси

Посвідчення водія не відображається в Кабінеті водія та в Дії: що робити

Посвідчення водія може не відображатися в застосунку Дія чи Кабінеті водія через те, що документ був виданий до 2013 року. Такі посвідчення не внесені до сучасних електронних реєстрів, проте інформацію можна оновити дистанційно.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Як оновити дані про посвідчення водія

Щоб посвідчення з’явилось онлайн, потрібно звернутись до Регіонального сервісного центру МВС у тому регіоні, де документ було видано. Зразок звернення та адреси центрів доступні на сайті МВС.

До звернення необхідно додати:

копію посвідчення водія (обидві сторони);

копію паспорта (ID-картка: обидві сторони або перша сторінка паперового паспорта і сторінка з реєстрацією місця проживання);

копію ідентифікаційного коду.

Як подати звернення

Є два способи:

Паперове звернення поштою має бути підписане особисто, а копії документів засвідчені написом «Згідно з оригіналом», підписом, ініціалами, прізвищем і датою. Електронне звернення з ЕЦП — потрібно надіслати заяву у форматі PDF, підписану електронним цифровим підписом. Фотокопії документів мають бути не менш ніж 200 dpi.

Електронні бази МВС не зберігають фото водіїв, які отримали посвідчення до 2013 року. Тому навіть після оновлення даних у Кабінеті водія посвідчення може відображатись без фотографії.

У застосунку Дія фото може підтягнутись із Єдиного державного демографічного реєстру. Надсилати фото самостійно не потрібно.

Для того, аби посвідчення водія відображалось разом з фото онлайн, необхідно особисто звернутись до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія. Адміністратор самостійно зробить фотознімок, тому видруковувати його заздалегідь не потрібно.

Чому можуть відмовити в оновленні

Причини відмови можуть бути різні:

погано заповнене звернення або неправильні сканкопії;

підроблений документ;

невідповідність даних у документах і державних реєстрах (наприклад, змінене прізвище без оновлення посвідчення);

документ не знайдено в державному реєстрі.

Скільки триває розгляд і скільки це коштує

Регіональні сервісні центри МВС розглядають звернення до 30 календарних днів. Послуга безкоштовна.

Якщо з якихось причин оновити дані не вдалося, доведеться особисто звернутись до будь-якого сервісного центру МВС.

Нагадаємо, нещодавно в Україні встановили нові норми щодо складання іспитів на водійське посвідчення — вони стосуються як технічного обладнання для контролю за іспитами, так і умов повторного складання практичного тесту. Це має допомогти побороти корупцію та посилити контроль якості підготовки водіїв.

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