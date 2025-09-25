У Польщі заборонять неоплачуване стажування на роботі Сьогодні 12:36 — Особисті фінанси

У Польщі заборонять неоплачуване стажування на роботі

Міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Агнешка Дземянович-Бонк відповіла на критику щодо скасування неоплачуваних стажувань. Вона підкреслила, що будь-яка робота повинна винагороджуватися.

Про це пише in Poland.

Зазначається, що минулого тижня до порядку денного Ради Міністрів потрапив законопроєкт про заборону неоплачуваних стажувань. За словами міністерки, в уряді прагнуть захистити передусім молодь від експлуатації на робочих місцях.

Дземянович-Бонк нагадала, що стажування проходять не лише молоді спеціалісти, а й ті, хто зареєстрований у центрах зайнятості чи хоче змінити роботу. Тому нові правила стануть корисними для широкого кола людей.

Коментуючи обурення частини підприємців, міністр наголосила, що праця не може бути безкоштовною: «Коли я чую чи читаю заголовки на кшталт „ідея скасування неоплачуваних стажувань доводить підприємців до відчаю“, то замислююсь, чи не призвело скасування рабства до відчаю рабовласників? Можливо. Але працівник має заробляти на життя, оплачувати рахунки та купувати їжу».

Вона не згодна із твердженнями, що під час стажування новачки отримують нові навички, досвід та знаннями, а вважає, що натомість повинні отримувати обов’язково кошти.

Нагадаємо, на польському ринку праці фіксують дві паралельні тенденції: кількість іноземних працівників зростає, але вакансій стає менше. За даними GUS, на кінець другого кварталу 2025 року в Польщі було 95,7 тис. вакансій. Це на 5,3 тис. менше, ніж трьома місяцями раніше, і на 15,1 тис. менше, ніж рік тому.

З 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримуватимуть мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 55 127 грн станом на вересень 2025 р.) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).

