У Польщі зменшується кількість вакансій: де найбільше бракує працівників

На польському ринку праці фіксують дві паралельні тенденції: кількість іноземних працівників зростає, але вакансій стає менше.

Вакансій меншає

За даними GUS, на кінець другого кварталу 2025 року в Польщі було 95,7 тис. вакансій. Це на 5,3 тис. менше, ніж трьома місяцями раніше, і на 15,1 тис. менше, ніж рік тому.

Найбільший попит зберігається у секторі промислової переробки — близько 22 тис. робочих місць. Роботодавці найбільше шукають:

промислових робітників і ремісників (44,9% від усіх вакансій),

операторів верстатів та складальників (23,5%).

Дефіцит кадрів також відчутний у будівництві.

Хто працює в Польщі

Іноземці відіграють дедалі більшу роль у підтримці польської економіки. Станом на кінець березня 2025 року в країні офіційно працювало 1,67 млн іноземців — це на 5,5% більше, ніж роком раніше.

Найбільші групи працівників:

українці — 714,9 тис. осіб (67% від усіх іноземців),

громадяни Білорусі, Грузії, Індії, Колумбії та Філіппін.

Ці працівники зазвичай займають посади, які менш привабливі для місцевих жителів.

Попри низький рівень безробіття, Польща стикається з нестачею робочої сили у ключових секторах — будівництві, виробництві та сфері послуг. Експерти зазначають: без іноземних працівників багато галузей мали б значно більші труднощі із заповненням вакансій.

нагадаємо, з 1 січня 2026 року мінімалка підніметься з 4666 до 4806 злотих брутто. Це стосується приблизно 3 млн людей, які зараз отримують мінімальну зарплату;

через підвищення мінімалки у Польщі працівники з трудовими договорами отримуватимуть близько 3605,85 злотих «на руки»;

разом із підвищенням зростуть і всі виплати, що «прив'язані» до цього показника: внески на соціальне страхування, максимальний розмір вихідної допомоги при звільненні, база для розрахунку пенсійних внесків для батьків у відпустці по догляду за дитиною (3604,50 злотих) тощо.



