Підвищення мінімалки у 2026: як це вплине на інші виплати в Польщі
З 1 січня 2026 року мінімалка підніметься з 4666 до 4806 злотих брутто. Це стосується приблизно 3 млн людей, які зараз отримують мінімальну зарплату.
Разом із підвищенням зростуть і всі виплати, що «прив'язані» до цього показника.
Як пише inpoland, йдеться про такі виплати:
- внески на соціальне страхування;
- максимальний розмір вихідної допомоги при звільненні;
- мінімальна компенсація за мобінг чи дискримінацію (з 2026 року — 4806 злотих);
- база для розрахунку пенсійних внесків для батьків у відпустці по догляду за дитиною (3604,50 злотих);
- доплата за нічні зміни.
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, через підвищення мінімалки у Польщі працівники з трудовими договорами отримуватимуть близько 3605,85 злотих «на руки»;
- для тих, хто працює за договорами доручення (умова злеценя), мінімальна погодинна ставка зросте з 30,50 до 31,40 злотих;
- водночас українці все активніше шукають роботу в Польщі, і одним із варіантів офіційного працевлаштування є реєстрація на місцевій біржі праці. Це не лише допомагає знайти вакансію, а й відкриває доступ до певних пільг та соціальної підтримки. Як стати на біржу праці в Польщі — розповіли тут.
