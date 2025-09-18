0 800 307 555
Підвищення мінімалки у 2026: як це вплине на інші виплати в Польщі

Світ
32
З 1 січня 2026 року мінімалка підніметься з 4666 до 4806 злотих брутто. Це стосується приблизно 3 млн людей, які зараз отримують мінімальну зарплату.
Разом із підвищенням зростуть і всі виплати, що «прив'язані» до цього показника.
Як пише inpoland, йдеться про такі виплати:
  • внески на соціальне страхування;
  • максимальний розмір вихідної допомоги при звільненні;
  • мінімальна компенсація за мобінг чи дискримінацію (з 2026 року — 4806 злотих);
  • база для розрахунку пенсійних внесків для батьків у відпустці по догляду за дитиною (3604,50 злотих);
  • доплата за нічні зміни.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, через підвищення мінімалки у Польщі працівники з трудовими договорами отримуватимуть близько 3605,85 злотих «на руки»;
  • для тих, хто працює за договорами доручення (умова злеценя), мінімальна погодинна ставка зросте з 30,50 до 31,40 злотих;
  • водночас українці все активніше шукають роботу в Польщі, і одним із варіантів офіційного працевлаштування є реєстрація на місцевій біржі праці. Це не лише допомагає знайти вакансію, а й відкриває доступ до певних пільг та соціальної підтримки. Як стати на біржу праці в Польщі — розповіли тут.
Світлана Вишковська
Гроші
Підпишіться на нас
Payment systems