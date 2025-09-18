Підвищення мінімалки у 2026: як це вплине на інші виплати в Польщі Сьогодні 13:24 — Світ

Підвищення мінімалки у 2026: як це вплине на інші виплати в Польщі

З 1 січня 2026 року мінімалка підніметься з 4666 до 4806 злотих брутто. Це стосується приблизно 3 млн людей, які зараз отримують мінімальну зарплату.

Разом із підвищенням зростуть і всі виплати, що «прив'язані» до цього показника.

Як пише inpoland , йдеться про такі виплати:

внески на соціальне страхування;

максимальний розмір вихідної допомоги при звільненні;

мінімальна компенсація за мобінг чи дискримінацію (з 2026 року — 4806 злотих);

база для розрахунку пенсійних внесків для батьків у відпустці по догляду за дитиною (3604,50 злотих);

доплата за нічні зміни.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, через підвищення мінімалки у Польщі працівники з трудовими договорами отримуватимуть близько 3605,85 злотих «на руки»;

для тих, хто працює за договорами доручення (умова злеценя), мінімальна погодинна ставка зросте з 30,50 до 31,40 злотих;

водночас українці все активніше шукають роботу в Польщі, і одним із варіантів офіційного працевлаштування є реєстрація на місцевій біржі праці. Це не лише допомагає знайти вакансію, а й відкриває доступ до певних пільг та соціальної підтримки. Як стати на біржу праці в Польщі — розповіли тут.

