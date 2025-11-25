Іран входить у зиму з найглибшою за десятиліття економічною кризою: чому так Сьогодні 21:33 — Світ

Іран входить у зиму 2025 року з найглибшою соціально-економічною кризою за останні десятиліття.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки

За даними відомства, ІРІ одночасно стикається з катастрофічною нестачею води, стагнацією економіки та хвилею протестів у великих містах.

Зокрема, резервуари, що живлять Тегеран, заповнені менш ніж на 5%, і влада вже розглядає можливість евакуації зі столиці, де проживає близько 10 мільйонів людей. Водні обмеження поширюються на інші регіони, включно з Мешхедом, де рівень заповнення водосховищ становить лише 3%.

На тлі дефіциту води скоротилося виробництво гідроелектроенергії, зупиняються промислові процеси, а посіви культур, що потребують інтенсивного зрошення, різко зменшилися. Це створює додатковий тиск на ціни на продукти, які вже зростають на 3−4% щомісяця, зазначають у СЗР.

Економічна ситуація в країні, за даними зовнішньої розвідки, залишається критичною. Зростання ВВП у 2025 році становить лише 0,3%, що фактично означає стагнацію.

Експорт скоротився на 16% порівняно з минулим роком, імпорт — на 10%, що обмежує доступ до технологій та обладнання. Інфляція перевищує 40%, продукти харчування та базові товари стають дедалі менш доступними для населення. Зокрема, картоплю продають у розстрочку, що є показником глибини кризи. Санкційний тиск і обмежені можливості співпраці з сусідами залишають країну без реальних інструментів для стабілізації.

Водночас у країні зростає соціальна напруга. У зовнішній розвідці зазначають, що у листопаді відбулися масові акції протесту в різних містах Ірану, на яких люди висловлювали невдоволення економічною політикою, корупцією та екологічними проблемами. До протестів долучилися робітники нафтової галузі, пенсіонери та медичні працівники, які вимагають підвищення зарплат і виплати бонусів.

«Ці виступи мають тенденцію до поширення, оскільки уряд не пропонує дієвих рішень. Напередодні зими протести лише загострюються, а дефіцит води та енергії може стати каталізатором нових хвиль невдоволення», — зауважують у розвідці.

У СЗР констатували, що Іран опинився в ситуації, коли природні чинники, політичні рішення та економічні обмеження злилися в єдиний кризовий вузол. Влада обговорює можливість імпорту води та використання технологій опріснення, але санкції та відсутність міжнародної підтримки роблять ці плани малореалістичними.

