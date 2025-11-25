0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Іран входить у зиму з найглибшою за десятиліття економічною кризою: чому так

Світ
92
Іран входить у зиму 2025 року з найглибшою соціально-економічною кризою за останні десятиліття.
Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки.
За даними відомства, ІРІ одночасно стикається з катастрофічною нестачею води, стагнацією економіки та хвилею протестів у великих містах.
Зокрема, резервуари, що живлять Тегеран, заповнені менш ніж на 5%, і влада вже розглядає можливість евакуації зі столиці, де проживає близько 10 мільйонів людей. Водні обмеження поширюються на інші регіони, включно з Мешхедом, де рівень заповнення водосховищ становить лише 3%.
На тлі дефіциту води скоротилося виробництво гідроелектроенергії, зупиняються промислові процеси, а посіви культур, що потребують інтенсивного зрошення, різко зменшилися. Це створює додатковий тиск на ціни на продукти, які вже зростають на 3−4% щомісяця, зазначають у СЗР.
Економічна ситуація в країні, за даними зовнішньої розвідки, залишається критичною. Зростання ВВП у 2025 році становить лише 0,3%, що фактично означає стагнацію.
Експорт скоротився на 16% порівняно з минулим роком, імпорт — на 10%, що обмежує доступ до технологій та обладнання. Інфляція перевищує 40%, продукти харчування та базові товари стають дедалі менш доступними для населення. Зокрема, картоплю продають у розстрочку, що є показником глибини кризи. Санкційний тиск і обмежені можливості співпраці з сусідами залишають країну без реальних інструментів для стабілізації.
Водночас у країні зростає соціальна напруга. У зовнішній розвідці зазначають, що у листопаді відбулися масові акції протесту в різних містах Ірану, на яких люди висловлювали невдоволення економічною політикою, корупцією та екологічними проблемами. До протестів долучилися робітники нафтової галузі, пенсіонери та медичні працівники, які вимагають підвищення зарплат і виплати бонусів.
«Ці виступи мають тенденцію до поширення, оскільки уряд не пропонує дієвих рішень. Напередодні зими протести лише загострюються, а дефіцит води та енергії може стати каталізатором нових хвиль невдоволення», — зауважують у розвідці.
У СЗР констатували, що Іран опинився в ситуації, коли природні чинники, політичні рішення та економічні обмеження злилися в єдиний кризовий вузол. Влада обговорює можливість імпорту води та використання технологій опріснення, але санкції та відсутність міжнародної підтримки роблять ці плани малореалістичними.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems