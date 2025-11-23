ТОП-8 місць світу, куди краще не їхати у 2026 році — чому так Сьогодні 10:34 — Світ

Експерти видавництва про подорожі Fodor’s показали свій No List 2026, до якого вони внесли локації по всьому світу, які вже не витримують напливу туристів.

Екперти рейтингу повідомили, що вони абсолютно не закликають бойкотувати ці напрямки, але наголошують на важливості усвідомленого їхнього відвідування.

«Список „Ні“ — це м’який, але точний поштовх до того, щоб зменшити темп на якийсь час — не назавжди — і дати відпочинок будь-якому місцю, якому явно потрібен перепочинок», — зазначають екперти.

Загалом до No List 2026 від Fodor’s потрапили вісім популярних туристичних напрямків по всьому світу.

«Ті, хто давно читає цей щорічний список, могли помітити, що цьогоріч до нього не потрапили кілька місць — наприклад, Венеція чи Барселона. Ці напрямки не вилікувалися чарівним чином — вони все ще загрузли в проблемах — але звичні „підопічні“ надто часто відволікають увагу від інших популярних напрямків, які потребують відпочинку», — підкреслили автори списку.

Очолила антирейтинг далека Антарктида. На перший погляд, з огляду на відокремленість континенту та дорожнечу турів туди, може скластися враження, що цей напрямок не є масовим.

Однак останніми роками інтерес до нього помітно зріс, і зрештою місцева екосистема вже не витримує навіть тієї порівняно невеликої кількості туристів, які можуть собі дозволити поїздку в Антарктику.

Нагадаємо, місто Кадіс було обрано єдиним іспанським напрямком у списку «Найкращі подорожі 2026» за версією Lonely Planet. Про це пише іспанське видання larazon.

Очікується, що програма допоможе зменшити навантаження у пікові періоди та заохотить українців подорожувати в інший час.

