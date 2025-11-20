0 800 307 555
Під стародавнім вулканом виявлено запас літію вартістю 1,5 трлн доларів

Світ
531
Заховане глибоко всередині кальдери Макдермітт на кордоні Невади та Орегону родовище оцінюється в приголомшливі 1,5 трильйона доларів, що потенційно робить Сполучені Штати на карті світу літієвим центром.
Про це повідомляє dailygalaxy.
Хоча одні називають його ключем до енергетичної незалежності, інші б’ють тривогу щодо екологічних та культурних витрат на його видобуток.
Як виявляється, літій є стрижнем майбутнього — принаймні, з цим, здається, погоджуються всі. Зі світовим прагненням до електромобілів та відновлюваної енергії попит на цей метал ще ніколи не був вищим.
Однак це конкретне відкриття, приховане під шарами стародавньої вулканічної породи, ставить особливо складну дилему. Чи можливо видобути ці багатства, не завдаючи непоправної шкоди землі та громадам, які від неї залежать?
Літій все частіше розглядається як критично важливий ресурс, який живитиме майбутнє, від акумуляторів для електромобілів до відновлюваних накопичувачів енергії.

Що це дає

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Minerals, запаси літію в кальдере Макдермітт можуть бути одними з найбільших на планеті, потенційно конкуруючи або навіть перевершуючи запаси Південної Америки та Китаю.
Для США це відкриття може запропонувати чудову можливість зменшити свою залежність від іноземних постачальників.
Економічний потенціал величезний. За умови ефективного видобутку ці запаси можуть підживити енергетичний перехід США та кардинально змінити світові ланцюги поставок. Інвестори вже придивляються до цієї ділянки, а технологічні компанії та виробники електромобілів прагнуть отримати свою частку цього новознайденого скарбу.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
