США після тижнів переслідування затримали танкер тіньового флоту рф

Світ
30
Американські правоохоронці й військові 7 січня затримали нафтовий танкер під російським прапором в Атлантичному океані.
Про це повідомляє Командування армії США у Європі у соцмережі Х.
«Мін'юст США та Міністерство внутрішньої безпеки США у координації з Пентагоном сьогодні оголосили про затримання морського судна Bella 1 за порушення санкцій США», — заявили у командуванні.
Зазначається, що судно було затримано в Північній Атлантиці відповідно до ордера, виданого федеральним судом США. Танкер відстежував катер берегової охорони США USCGC Munro.
NBC News зазначає, що судно, яке змінило свою назву з Bella 1 на Marinera, минулого місяця переслідувала Берегова охорона США біля узбережжя Венесуели.
Це один із підсанкційних нафтових танкерів, який діяв поблизу Венесуели і нещодавно змінив прапор на російський. Танкер із сирою нафтою перебував у списку санкцій США з червня 2024 року.
Станом на 5 січня він перебував біля західного узбережжя Шотландії в Північній Атлантиці.
У вівторок Міністерство закордонних справ рф заявило, що «із занепокоєнням стежить за аномальною ситуацією навколо російського нафтового танкера Marinera».
За матеріалами:
Укрінформ
Нафта
