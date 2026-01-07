США після тижнів переслідування затримали танкер тіньового флоту рф Сьогодні 18:30 — Світ

США після тижнів переслідування затримали танкер тіньового флоту рф

Американські правоохоронці й військові 7 січня затримали нафтовий танкер під російським прапором в Атлантичному океані.

Про це повідомляє Командування армії США у Європі у соцмережі Х

«Мін'юст США та Міністерство внутрішньої безпеки США у координації з Пентагоном сьогодні оголосили про затримання морського судна Bella 1 за порушення санкцій США», — заявили у командуванні.

Зазначається, що судно було затримано в Північній Атлантиці відповідно до ордера, виданого федеральним судом США. Танкер відстежував катер берегової охорони США USCGC Munro.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

NBC News зазначає, що судно, яке змінило свою назву з Bella 1 на Marinera, минулого місяця переслідувала Берегова охорона США біля узбережжя Венесуели.

Це один із підсанкційних нафтових танкерів, який діяв поблизу Венесуели і нещодавно змінив прапор на російський. Танкер із сирою нафтою перебував у списку санкцій США з червня 2024 року.

Станом на 5 січня він перебував біля західного узбережжя Шотландії в Північній Атлантиці.

У вівторок Міністерство закордонних справ рф заявило, що «із занепокоєнням стежить за аномальною ситуацією навколо російського нафтового танкера Marinera».

Укрінформ За матеріалами:

