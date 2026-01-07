США після тижнів переслідування затримали танкер тіньового флоту рф
Американські правоохоронці й військові 7 січня затримали нафтовий танкер під російським прапором в Атлантичному океані.
Про це повідомляє Командування армії США у Європі у соцмережі Х.
«Мін'юст США та Міністерство внутрішньої безпеки США у координації з Пентагоном сьогодні оголосили про затримання морського судна Bella 1 за порушення санкцій США», — заявили у командуванні.
Зазначається, що судно було затримано в Північній Атлантиці відповідно до ордера, виданого федеральним судом США. Танкер відстежував катер берегової охорони США USCGC Munro.
In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026
NBC News зазначає, що судно, яке змінило свою назву з Bella 1 на Marinera, минулого місяця переслідувала Берегова охорона США біля узбережжя Венесуели.
Це один із підсанкційних нафтових танкерів, який діяв поблизу Венесуели і нещодавно змінив прапор на російський. Танкер із сирою нафтою перебував у списку санкцій США з червня 2024 року.
Станом на 5 січня він перебував біля західного узбережжя Шотландії в Північній Атлантиці.
У вівторок Міністерство закордонних справ рф заявило, що «із занепокоєнням стежить за аномальною ситуацією навколо російського нафтового танкера Marinera».
Поділитися новиною
Також за темою
США після тижнів переслідування затримали танкер тіньового флоту рф
Трамп погрожує Індії новими тарифами
Латвія передасть Україні понад 20 автівок, конфіскованих у п’яних водіїв
Швейцарія заморозила всі активи Мадуро
Латвія заявила про пошкодження оптичного кабелю в Балтійському морі
Де дешево і тепло відпочити в Європі в лютому 2026 року