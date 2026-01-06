Латвія передасть Україні понад 20 автівок, конфіскованих у п’яних водіїв
Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проєкт рішення уряду про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у нетверезих водіїв та в рамках інших кримінальних справ.
Про це повідомляє Delfi.
Серед іншого, планується передати Україні 22-річний автомобіль класу люкс Lincoln Navigator.
Зазначається, що ці машини призначені для військових підрозділів Міністерства оборони України, Нацгвардії, Харківської багатопрофільної клінічної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.
Автомобілі були вироблені в період з 2000 по 2019 рік. Попередня ринкова вартість, за якою Державне агентство забезпечення могло б їх реалізувати, — близько 74 600 євро.
Від початку повномасштабної війни Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв, а також в рамках інших кримінальних справ.
Поділитися новиною
Також за темою
Латвія передасть Україні понад 20 автівок, конфіскованих у п’яних водіїв
Швейцарія заморозила всі активи Мадуро
Латвія заявила про пошкодження оптичного кабелю в Балтійському морі
Де дешево і тепло відпочити в Європі в лютому 2026 року
Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»
Що найчастіше шукали туристи в Google у 2025 році