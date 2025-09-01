З 1 вересня Латвія змінює правила в’їзду для українців — Finance.ua

З 1 вересня Латвія змінює правила в’їзду для українців Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

З 1 вересня Латвія змінює правила в’їзду для українців

З 1 вересня 2025 року в Латвії змінюється порядок перетину кордону для громадян України.

Про це інформує посольство України в Латвійській Республіці.

Уряд Латвії вводить обов’язкову попередню онлайн-реєстрацію для іноземців, які не мають латвійської візи чи посвідки на проживання. Дані потрібно буде внести до державної системи запобігання загрозам на сайті eta.gov.lv

Вимога поширюється на громадян України, які планують в’їзд до Латвії (включаючи транзит) та не мають дійсної візи або посвідки на проживання, виданої саме Латвійською Республікою.

Інфографіка: latvia.mfa.gov.ua

Як працюватиме нова система

Заповнити анкету потрібно не пізніше ніж за 48 годин до поїздки. Після реєстрації на email надійде автоматичне підтвердження. Окремого дозволу на в’їзд чекати не треба, але це підтвердження буде обов’язковим для перетину кордону.

Анкету має заповнювати особисто мандрівник. Заповнювати анкету від імені іншої людини не можна. У разі зміни планів потрібно повторно внести інформацію не пізніше ніж за 48 годин до в’їзду.

В анкеті необхідно вказати:

мету поїздки (в'їзду);

запланований час і місце перебування;

маршрут подорожі;

контактну інформацію;

відомості про займані виборні посади (власні або родичів);

кандидування на виборах;

статус чинної або колишньої посадової особи державного чи місцевого самоврядування;

службу в збройних силах, спецслужбах, прикордонній службі, митниці, органах внутрішніх справ, юстиції чи закордонних справ (включно з дипломатичною службою).

За неподання, подання неповної або неправдивої інформації передбачено адміністративну відповідальність.

Правила не стосуються українців, які:

мають дійсну візу або посвідку на проживання, видану Латвійською Республікою;

мають дипломатичний імунітет або прибувають для виконання короткострокових офіційних функцій;

в’їхали до Латвії до 1 вересня 2025 року та вже перебувають на території країни.

